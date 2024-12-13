أمين عام مجلس المناقصات يشارك في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة، الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور أكثر من 100 مشارك من الخبراء وصنّاع القرار بالإضافة الى ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم.
وشدد العلوي في كلمته في افتتاح المؤتمر على التزام مجلس المناقصات والمزايدات المستمر والمستدام في تعزيز قيم الجودة والتميز في كافة عمليات المشتريات والمبيعات الحكومية، موضحاً أنه على مدار العامين الماضيين تم التركيز بشكل أساسي على تبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة، بما يدعم ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والتنافسية، وبما يضمن تحقيق أفضل النتائج لجميع الأطراف المعنية.
وأوضح أن المجلس جهة تنظيمية مستقلة تشرف على المشتريات والمبيعات الحكومية، وتتولى إدارة مناقصات ومزايدات الوزارات والشركات الحكومية، بالإضافة إلى العمل مع الموردين والمقاولين من مختلف دول العالم، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية واضحة لتعزيز الجودة والكفاءة، تماشيًا مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
واختتم العلوي كلمته بتأكيد مواصلة المجلس في دفع عجلة التطوير والتحسين في مُختلف أوجه عملياته من أجل مواصلة ترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة والنزاهة في مجال المشتريات الحكومية بما يسهم في صون المال العام ويضمن الكفاءة والجودة في مختلف المشاريع الحكومية.
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