أمين عام مجلس المناقصات يشارك في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬المهندس‭ ‬جمال‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العلوي‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لأبحاث‭ ‬الجودة،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬النمساوية‭ ‬فيينا،‭ ‬بحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬وصنّاع‭ ‬القرار‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وشدد‭ ‬العلوي‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬المستمر‭ ‬والمستدام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬الجودة‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬عمليات‭ ‬المشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الحوكمة،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتنافسية،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬لجميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬جهة‭ ‬تنظيمية‭ ‬مستقلة‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬المشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتتولى‭ ‬إدارة‭ ‬مناقصات‭ ‬ومزايدات‭ ‬الوزارات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الجودة‭ ‬والكفاءة،‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

واختتم‭ ‬العلوي‭ ‬كلمته‭ ‬بتأكيد‭ ‬مواصلة‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التطوير‭ ‬والتحسين‭ ‬في‭ ‬مُختلف‭ ‬أوجه‭ ‬عملياته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭ ‬والعدالة‭ ‬والنزاهة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المشتريات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬صون‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬ويضمن‭ ‬الكفاءة‭ ‬والجودة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية‭.‬