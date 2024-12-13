((البحرين الوطني)) يستعد لتدشين منصة تفاعلية لحساب ((يلا)) في الليوان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يستعد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لتدشين‭ ‬منصة‭ ‬ترويجية‭ ‬تفاعلية‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬يلا‮»‬‭ ‬العائلي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الليوان،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬حتى‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭. ‬وتتزامن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬البنك‭ ‬للعائلات‭ ‬وأصحاب‭ ‬الحسابات‭ ‬المصرفية‭ ‬تجربة‭ ‬متجددة‭ ‬وتفاعلية‭.‬

وسيتسنى‭ ‬للزوار‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬يلا‮»‬‭ ‬الحصرية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬مجزية،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أجواءً‭ ‬ممتعة‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭. ‬وتشجع‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬حسابات‭ ‬‮«‬يلا‮»‬‭ ‬المصرفية‭ ‬لأبنائهم،‭ ‬لاغتنام‭ ‬المزايا‭ ‬الحصرية‭ ‬المقدمة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تفعيل‭ ‬المنصة‭.‬

ويُعد‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬يلا‮»‬‭ ‬العائلي‭ ‬أحدث‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬لدى‭ ‬الجيل‭ ‬الناشئ‭. ‬وعبر‭ ‬تطبيق‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الخاص‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬سيتمكن‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬تزويد‭ ‬أبنائهم‭ ‬بتجربة‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬وميسرة،‭ ‬مع‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬ Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‭ ‬للتمتع‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬والمكافآت‭. ‬كما‭ ‬سيتاح‭ ‬للعملاء‭ ‬تنمية‭ ‬العادات‭ ‬المالية‭ ‬المسؤولة‭ ‬لدى‭ ‬أبنائهم،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬استخدامهم‭ ‬الأدوات‭ ‬المالية‭ ‬الرئيسية‭ ‬كتخصيص‭ ‬العلاوات،‭ ‬وإدارة‭ ‬النفقات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬رقمية‭ ‬آمنة‭ ‬ومبسطة‭.‬

ويُجسد‭ ‬إطلاق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬منصات‭ ‬تفعيل‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬يلا‮»‬‭ ‬العائلي،‭ ‬التزامه‭ ‬المستمر‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬قاعدة‭ ‬عملائه‭ ‬المتنوعة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تقديمه‭ ‬للعروض‭ ‬والمكافآت‭ ‬المجزية،‭ ‬ومساعيه‭ ‬المتواصلة‭ ‬لجعل‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬أكثر‭ ‬متعة‭ ‬وسهولة،‭ ‬يواصل‭ ‬البنك‭ ‬بخطى‭ ‬مثمرة‭ ‬نحو‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مفهوم‭ ‬وممارسات‭ ‬الإنفاق‭ ‬الذكي‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭.‬