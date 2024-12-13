((البحرين الوطني)) يستعد لتدشين منصة تفاعلية لحساب ((يلا)) في الليوان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يستعد بنك البحرين الوطني لتدشين منصة ترويجية تفاعلية لحساب «يلا» العائلي في مجمع الليوان، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 ديسمبر حتى 17 ديسمبر. وتتزامن هذه المبادرة مع احتفالات العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين، حيث يقدم البنك للعائلات وأصحاب الحسابات المصرفية تجربة متجددة وتفاعلية.
وسيتسنى للزوار المشاركة في فعالية «يلا» الحصرية للحصول على فرصة الفوز بجوائز مجزية، وكل ذلك في أجواءً ممتعة لجميع أفراد العائلة. وتشجع هذه الفعالية أولياء الأمور على فتح حسابات «يلا» المصرفية لأبنائهم، لاغتنام المزايا الحصرية المقدمة خلال فترة تفعيل المنصة.
ويُعد حساب «يلا» العائلي أحدث تجربة مصرفية رقمية من بنك البحرين الوطني، وقد تم طرحها بهدف تعزيز الثقافة المالية لدى الجيل الناشئ. وعبر تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية الخاص ببنك البحرين الوطني، سيتمكن أولياء الأمور من تزويد أبنائهم بتجربة مالية مبتكرة وميسرة، مع الاستفادة من تطبيق Points by NBB للتمتع بالعديد من العروض والمكافآت. كما سيتاح للعملاء تنمية العادات المالية المسؤولة لدى أبنائهم، مع إمكانية الإشراف على كيفية استخدامهم الأدوات المالية الرئيسية كتخصيص العلاوات، وإدارة النفقات، وذلك في بيئة رقمية آمنة ومبسطة.
ويُجسد إطلاق بنك البحرين الوطني لسلسلة من منصات تفعيل حساب «يلا» العائلي، التزامه المستمر بالتواصل مع قاعدة عملائه المتنوعة من مختلف الفئات العمرية. ومن خلال تقديمه للعروض والمكافآت المجزية، ومساعيه المتواصلة لجعل الإدارة المالية أكثر متعة وسهولة، يواصل البنك بخطى مثمرة نحو الإسهام في ترسيخ مفهوم وممارسات الإنفاق الذكي بين الشباب.
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