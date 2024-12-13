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وزير الصناعة والتجارة يكرم فريق عمل إدارة نظم المعلومات

12/13/2024 4:36:28 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قام‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتكريم‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬إدارة‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬بمناسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬البارز‭ ‬والنتائج‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وثمن‭ ‬الوزير‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬للجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬المميزة،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المركز‭ ‬18‭ ‬عالمياً‭ ‬متقدمة‭ ‬36‭ ‬مرتبة‭ ‬محققة‭ ‬بذلك‭ ‬أعلى‭ ‬مؤشر‭ ‬تاريخي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يبرز‭ ‬جهد‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويعكس‭ ‬تظافر‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬المراكز‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬واستكمالاً‭ ‬لتنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ (‬2023‭ ‬ 2026‭) ‬والذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬رقمنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمعاملات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتعزيز‭ ‬أداء‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬الحكومية‭ ‬الرقمية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ستواصل‭ ‬العطاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬والمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المؤشرات‭ ‬العالمية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬أحدث‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬والتقنيات‭ ‬الناشئة‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬حدٍ‭ ‬سواء‭.‬

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