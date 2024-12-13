وزير الصناعة والتجارة يكرم فريق عمل إدارة نظم المعلومات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قام عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بتكريم فريق عمل إدارة نظم المعلومات بمناسبة الإنجاز البارز والنتائج المتميزة التي حققتها مملكة البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، والذي يعكس الجهود الكبيرة التي قام بها فريق البحرين من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وثمن الوزير الدور الرئيسي للجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، الذي أسهم في تحقيق هذه النتائج المميزة، حيث حققت مملكة البحرين المركز 18 عالمياً متقدمة 36 مرتبة محققة بذلك أعلى مؤشر تاريخي، مشيداً بهذا الإنجاز الدولي الذي يبرز جهد حكومة البحرين، ويعكس تظافر جهود الجهات الحكومية لتحقيق أفضل المراكز في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 واستكمالاً لتنفيذ برنامج الحكومة (2023 – 2026) والذي يركز على تعزيز التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي من خلال دعم الجهود الرامية إلى رقمنة الخدمات والمعاملات الحكومية وتعزيز أداء الجهات الحكومية في الأنظمة الحكومية الرقمية.
كما أكد أن وزارة الصناعة والتجارة ستواصل العطاء لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى العالمي، والمضي قدماً في رفع مكانة مملكة البحرين في المؤشرات العالمية، من خلال العمل على تبني أحدث الحلول الرقمية والتقنيات الناشئة لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.
MENAFN13122024000055011008ID1108989380
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.