اليابان.. وجهة سياحية جديرة بالاهتمامالرئيس التنفيذي لبيت السفر: عروض خاصة وبرامج متنوعة لبلاد الساموراي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أقامت شركة «بيت السفر» بالتعاون مع الهيئة القومية اليابانية للسياحة، فعالية حول أبرز الوجهات السياحية في اليابان، التي تأتي في إطار الالتزام بتطوير التبادل السياحي بين البلدين وتعزيزها إلى آفاق أرحب وأوسع.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بيت السفر، ورئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة، جهاد أمين، أن اليابان بلد غني بتاريخه وعاداته وتقاليده ومطبخه وطقوسه والتكنولوجيا المتقدمة التي يحظى بها بالإضافة إلى انه شعب مضياف. وقال، إن كل هذه المقومات والعوامل جعلت من اليابان وجهة سياحية جديرة بالاهتمام.
وأضاف أمين، للأسف لا يوجد طيران مباشر بين مملكة البحرين واليابان، ولكن العديد من شركات الطيران العاملة في المنطقة تسير رحلات مباشرة إلى طوكيو واوساكا.
وأشار إلى استعراض العديد من الوجهات الجديدة في اليابان غير طوكيو وأوساكا والتي تزخر بالعديد من المقومات منها الشواطئ ومنتجعات التزلج على الثلج، مشدداً على ان استضافة اليابان «إكسبو 2025» وهي فرصة جميلة حيث يتزامن مع نهاية موسم «أزهار الكرز».
وأوضح، أن شركة بيت السفر توفر برامج خاصة تتفاوت فيها الأسعار بناء على نوع السكن والفترة الزمنية ويمكن للمسافرين التواصل معنا لمعرفة التفاصيل.
ويتبع الهيئة القومية اليابانية للسياحة 26 مكتبًا في كبرى مدن العالم، تنفذ من خلالها الهيئة مجموعة كبيرة من أنشطة الترويج السياحي. ويحمل كل مكتب على عاتقه مسؤولية الدعاية للسفر إلى اليابان وتشجيع السياحة إليها، كما أن من أبرز المهام التي تؤديها تلك المكاتب مساعدة قطاع شركات السفر والرحلات على تشجيع عملائه على زيارة اليابان.
واستعرضت الشابة البحرينية جمانة خرمي، حفل الشاي الياباني (سادو)، وهو نشاط ثقافي ياباني تقليدي يتجاوز مجرد شرب الشاي، ويؤكد روح الضيافة وجمال البساطة وتقدير اللحظة، ويتضمن الحفل فنوناً مختلفة مثل آداب استضافة الضيوف، وترتيب غرفة الشاي، وأدوات الشاي، والحلويات اليابانية التقليدية.
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