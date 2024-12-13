اليابان.. وجهة سياحية جديرة بالاهتمامالرئيس التنفيذي لبيت السفر: عروض خاصة وبرامج متنوعة لبلاد الساموراي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أقامت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بيت‭ ‬السفر‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬القومية‭ ‬اليابانية‭ ‬للسياحة،‭ ‬فعالية‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الالتزام‭ ‬بتطوير‭ ‬التبادل‭ ‬السياحي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وتعزيزها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬وأوسع‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بيت‭ ‬السفر،‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة،‭ ‬جهاد‭ ‬أمين،‭ ‬أن‭ ‬اليابان‭ ‬بلد‭ ‬غني‭ ‬بتاريخه‭ ‬وعاداته‭ ‬وتقاليده‭ ‬ومطبخه‭ ‬وطقوسه‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬شعب‭ ‬مضياف‭. ‬وقال،‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المقومات‭ ‬والعوامل‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬اليابان‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬جديرة‭ ‬بالاهتمام‭. ‬





وأضاف‭ ‬أمين،‭ ‬للأسف‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬طيران‭ ‬مباشر‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واليابان،‭ ‬ولكن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تسير‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬طوكيو‭ ‬واوساكا‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬غير‭ ‬طوكيو‭ ‬وأوساكا‭ ‬والتي‭ ‬تزخر‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المقومات‭ ‬منها‭ ‬الشواطئ‭ ‬ومنتجعات‭ ‬التزلج‭ ‬على‭ ‬الثلج،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬استضافة‭ ‬اليابان‭ ‬‮«‬إكسبو‭ ‬2025‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬فرصة‭ ‬جميلة‭ ‬حيث‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬موسم‭ ‬‮«‬أزهار‭ ‬الكرز‮»‬‭.‬

وأوضح،‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬بيت‭ ‬السفر‭ ‬توفر‭ ‬برامج‭ ‬خاصة‭ ‬تتفاوت‭ ‬فيها‭ ‬الأسعار‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬السكن‭ ‬والفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬ويمكن‭ ‬للمسافرين‭ ‬التواصل‭ ‬معنا‭ ‬لمعرفة‭ ‬التفاصيل‭.‬

ويتبع‭ ‬الهيئة‭ ‬القومية‭ ‬اليابانية‭ ‬للسياحة‭ ‬26‭ ‬مكتبًا‭ ‬في‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬العالم،‭ ‬تنفذ‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الهيئة‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬الترويج‭ ‬السياحي‭. ‬ويحمل‭ ‬كل‭ ‬مكتب‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬مسؤولية‭ ‬الدعاية‭ ‬للسفر‭ ‬إلى‭ ‬اليابان‭ ‬وتشجيع‭ ‬السياحة‭ ‬إليها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬تؤديها‭ ‬تلك‭ ‬المكاتب‭ ‬مساعدة‭ ‬قطاع‭ ‬شركات‭ ‬السفر‭ ‬والرحلات‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬عملائه‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬اليابان‭.‬

واستعرضت‭ ‬الشابة‭ ‬البحرينية‭ ‬جمانة‭ ‬خرمي،‭ ‬حفل‭ ‬الشاي‭ ‬الياباني‭ (‬سادو‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬نشاط‭ ‬ثقافي‭ ‬ياباني‭ ‬تقليدي‭ ‬يتجاوز‭ ‬مجرد‭ ‬شرب‭ ‬الشاي،‭ ‬ويؤكد‭ ‬روح‭ ‬الضيافة‭ ‬وجمال‭ ‬البساطة‭ ‬وتقدير‭ ‬اللحظة،‭ ‬ويتضمن‭ ‬الحفل‭ ‬فنوناً‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬آداب‭ ‬استضافة‭ ‬الضيوف،‭ ‬وترتيب‭ ‬غرفة‭ ‬الشاي،‭ ‬وأدوات‭ ‬الشاي،‭ ‬والحلويات‭ ‬اليابانية‭ ‬التقليدية‭.‬