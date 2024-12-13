لتأمين متاجر المجوهرات..((البحرينية الكويتية للتأمين)) تطلق منتجها الجديد ((خزينة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ورشة عمل حول تأمين المجوهرات وذلك بالتزامن مع إطلاق منتجها الجديد «خزينة» لتأمين متاجر المجوهرات ضد المخاطر.
وخلال الفعالية، قدم خبراء المجال رؤى قيّمة حول أهمية التغطية التأمينية الشاملة، مشيرين إلى دورها في الحماية من السرقة والخسارة والأحداث غير المتوقعة التي ممكن أن يتعرض لها التاجر. كما حصل الحضور على معرفة عملية حول كيفية التعامل مع الوثائق التأمينية المصممة خصيصًا لقطاع المجوهرات.
وقال حسن الصائغ، مدير أول للتسويق والمبيعات في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين: «نحن سعداء جدًا بهذا الحضور اللافت وتفاعلهم مع الفعالية، وهدفنا الأساسي من هذه الورشة هو تزويد تجار الذهب المحليين بكافة المعلومات التي يحتاجونها لحماية أصولهم الثمينة.»
لم تقتصر الفعالية على تقديم العروض والمحتوى التعليمي فقط، بل وفرت أيضًا فرصًا للتواصل بين تجار الذهب. حيث تمكّن المشاركون من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ما أسهم في تعزيز قوة مجتمع صناعة المجوهرات في البحرين وبناء شبكة أكثر وعيًا وقوة.
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