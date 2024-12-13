لتأمين متاجر المجوهرات..((البحرينية الكويتية للتأمين)) تطلق منتجها الجديد ((خزينة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬تأمين‭ ‬المجوهرات‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬منتجها‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬خزينة‮»‬‭ ‬لتأمين‭ ‬متاجر‭ ‬المجوهرات‭ ‬ضد‭ ‬المخاطر‭.‬

وخلال‭ ‬الفعالية،‭ ‬قدم‭ ‬خبراء‭ ‬المجال‭ ‬رؤى‭ ‬قيّمة‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬التغطية‭ ‬التأمينية‭ ‬الشاملة،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬السرقة‭ ‬والخسارة‭ ‬والأحداث‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭ ‬التي‭ ‬ممكن‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬التاجر‭. ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬عملية‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الوثائق‭ ‬التأمينية‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لقطاع‭ ‬المجوهرات‭.‬

وقال‭ ‬حسن‭ ‬الصائغ،‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬للتسويق‭ ‬والمبيعات‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬جدًا‭ ‬بهذا‭ ‬الحضور‭ ‬اللافت‭ ‬وتفاعلهم‭ ‬مع‭ ‬الفعالية،‭ ‬وهدفنا‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬هو‭ ‬تزويد‭ ‬تجار‭ ‬الذهب‭ ‬المحليين‭ ‬بكافة‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجونها‭ ‬لحماية‭ ‬أصولهم‭ ‬الثمينة‭.‬‮»‬

لم‭ ‬تقتصر‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬والمحتوى‭ ‬التعليمي‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬وفرت‭ ‬أيضًا‭ ‬فرصًا‭ ‬للتواصل‭ ‬بين‭ ‬تجار‭ ‬الذهب‭. ‬حيث‭ ‬تمكّن‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قوة‭ ‬مجتمع‭ ‬صناعة‭ ‬المجوهرات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وبناء‭ ‬شبكة‭ ‬أكثر‭ ‬وعيًا‭ ‬وقوة‭.‬