..ويستقبل القنصل الفخري للبحرين في هونغ كونغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أمس، بحضور الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، أوسكار شاو القنصل الفخري لمملكة البحرين في هونغ كونغ.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالقنصل، حيث أكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين مملكة البحرين وهونغ كونغ والأخذ بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا في مختلف المجالات لا سيما المجالين المالي والاقتصادي، بما يحقق الأهداف والتطلعات المرجوة ويعود بالخير والنماء على الجميع.
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