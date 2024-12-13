..ويستقبل القنصل الفخري للبحرين في هونغ كونغ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬أوسكار‭ ‬شاو‭ ‬القنصل‭ ‬الفخري‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالقنصل،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭ ‬والأخذ‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬أكثر‭ ‬تقدمًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬المجالين‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المرجوة‭ ‬ويعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬