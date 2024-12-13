((طيران الخليج)) تعلن رحلاتها الموسمية لصيف 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إطلاق‭ ‬رحلاتها‭ ‬الموسمية‭ ‬لصيف‭ ‬2025‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬مايو‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وإلى‭ ‬مدينة‭ ‬جنيف‭ ‬السويسرية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬بمعدل‭ ‬رحلتين‭ ‬أسبوعيا‭ ‬لكلتا‭ ‬الوجهتين‭ ‬عبر‭ ‬مدينة‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالية‭.‬

وسوف‭ ‬يتم‭ ‬تسيير‭ ‬الرحلات‭ ‬الموسمية‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرات‭ ‬أيرباص‭ ‬321نيو،‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬المسافرين‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬مميزة‭ ‬عبر‭ ‬مقصوراتها‭ ‬العصرية‭ ‬والواسعة‭ ‬والمقاعد‭ ‬المريحة‭ ‬وأنظمة‭ ‬الترفيه‭ ‬الداخلية‭ ‬المتطورة‭.‬

ويشكل‭ ‬صيف‭ ‬2025‭ ‬العودة‭ ‬الرابعة‭ ‬لنيس‭ ‬كوجهة‭ ‬موسمية‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج،‭ ‬وهي‭ ‬تتميز‭ ‬بطبيعتها‭ ‬الخلابة‭ ‬وأسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية‭. ‬كما‭ ‬تعود‭ ‬مدينة‭ ‬جنيف‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬كوجهة‭ ‬موسمية‭ ‬استمراراً‭ ‬للنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2024‭ ‬كوجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬للأعمال‭ ‬والاستجمام‭.‬

وسوف‭ ‬تغادر‭ ‬رحلات‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬نيس‭ ‬عبر‭ ‬ميلان‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والأحد‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬1‭:‬40‭ ‬صباحاً‭ ‬ومن‭ ‬نيس‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬50‭ ‬صباحاً،‭ ‬بينما‭ ‬تقلع‭ ‬الرحلات‭ ‬إلى‭ ‬جنيف‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬ميلان‭ ‬يومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والجمعة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬1‭:‬40‭ ‬صباحاً،‭ ‬ومن‭ ‬جنيف‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬40‭ ‬صباحاً‭.‬

ويعكس‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الرحلات‭ ‬الموسمية‭ ‬خطط‭ ‬التوسع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الأوروبية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬الوجهات‭ ‬الرئيسية‭ ‬للأعمال‭ ‬والسياحة‭ ‬والترفيه،‭ ‬وتعتزم‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬إعلان‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القادمة‭.‬