((طيران الخليج)) تعلن رحلاتها الموسمية لصيف 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، إطلاق رحلاتها الموسمية لصيف 2025 إلى مدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 22 مايو إلى 28 سبتمبر، وإلى مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 3 يونيو إلى 12 سبتمبر، وذلك بمعدل رحلتين أسبوعيا لكلتا الوجهتين عبر مدينة ميلان الإيطالية.
وسوف يتم تسيير الرحلات الموسمية على متن طائرات أيرباص 321نيو، التي تمنح المسافرين تجربة سفر مميزة عبر مقصوراتها العصرية والواسعة والمقاعد المريحة وأنظمة الترفيه الداخلية المتطورة.
ويشكل صيف 2025 العودة الرابعة لنيس كوجهة موسمية لطيران الخليج، وهي تتميز بطبيعتها الخلابة وأسلوب الحياة العصرية. كما تعود مدينة جنيف للمرة الثانية كوجهة موسمية استمراراً للنجاح الذي حققته في صيف 2024 كوجهة رئيسية للأعمال والاستجمام.
وسوف تغادر رحلات البحرين إلى نيس عبر ميلان يومي الخميس والأحد في الساعة 1:40 صباحاً ومن نيس إلى البحرين عبر ميلان في الساعة 9:50 صباحاً، بينما تقلع الرحلات إلى جنيف من البحرين عبر ميلان يومي الثلاثاء والجمعة في الساعة 1:40 صباحاً، ومن جنيف إلى البحرين عبر ميلان في الساعة 9:40 صباحاً.
ويعكس إطلاق هذه الرحلات الموسمية خطط التوسع الاستراتيجية لطيران الخليج في السوق الأوروبية، مع التركيز على أهم الوجهات الرئيسية للأعمال والسياحة والترفيه، وتعتزم طيران الخليج إعلان المزيد من الوجهات في الأشهر القادمة.
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