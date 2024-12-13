Friday, 13 December 2024 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجامعة الإسلامية تحتفي باستضافة السعودية بطولة كأس العالم 2034

12/13/2024 4:35:31 AM
(MENAFN- Al Watan) نظّمت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مسيرة طلابية بمشاركة أكثر من (300) طالب يمثلون (54) جنسية من مختلف أنحاء العالم، احتفالاً بإعلان المملكة العربية السعودية دولةً مستضيفةً لبطولة كأس العالم 2034.
وجاءت المسيرة، التي انطلقت مساء اليوم من البوابة الرئيسية للجامعة حتى نهاية شارع سلطانة، في أجواء مفعمة بالحماس والفرح، حيث رفع الطلاب أعلام المملكة إلى جانب أعلام دولهم، معبرين عن سعادتهم بهذا الحدث التاريخي.
وشارك في تنظيم المسيرة إلى جانب منسوبي الجامعة عددٌ من الجهات الأمنية والحكومية، منها: شرطة المنطقة، والدفاع المدني، وفرع وزارة الرياضة بالمدينة المنورة.
وهنأ رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور صالح بن على العقلا خلال كلمته عبر حساب الجامعة الاسلامية الرسمي بمنصة (X) مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، بمناسبة استضافة المملكة بطولة كأس العالم 2034. مضيفاً د. العقلا بأنّ هذا الإنجاز يُبرز رؤية قيادتنا الطموحة ويعزز مكانة المملكة العالمية في شتى المجالات؛ لتبقى دائمًا نموذجًا رياديًا يجمع بين الأصالة والتطور. مباراكًا للجميع بهذا الإنجاز التاريخي العالمي.
وقال الدكتور عبد الله الغامدي، مشرف الإدارة العامة للاتصال والهوية المؤسسية والمتحدث الرسمي للجامعة الإسلامية بهذه المناسبة: نعيش اليوم فرحةً وطنيةً عارمةً بعد الإعلان الرسمي عن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة عالمية كبرى مثل كأس العالم 2034، وهذا الإنجاز يدل على ثقة العالم بقدرة المملكة على تنظيم أحداث رياضية عالمية. مضيفاً د. الغامدي بأنّ ذلك يؤكد على مكانة المملكة عالمياً في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة، مشيرًا إلى أنّ هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر لكل مواطن و مقيم، ويبُرز قدرة المملكة على تحقيق نجاحات استثنائية في تنظيم أكبر الفعاليات الدولية.
من جهته، عبّر عميد شؤون الطلاب الدكتور حسن يحي عواجي عن اعتزاز الجامعة بهذا الحدث قائلاً: إنّ هذا الإنجاز التاريخي ليس فقط فخراً وطنياً، إنّما يُجسد تطلعات رؤية 2030 في جعل المملكة مركزاً عالمياً للرياضة والثقافة، مشيرًا د. العواجي إلى أن مسيرة طلابنا من (54) جنسية وهم يشاركون هذه الفرحة، معبرين عمق الانتماء والتلاحم مع المجتمع السعودي في هذا الحدث التاريخي.

MENAFN13122024000089011017ID1108989374

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث