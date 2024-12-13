أصوات الجيران تزعج أسر الرياض

(MENAFN
- Al Watan)
على الرغم من احتلال أصوات الجيران المرتبة الرابعة بين مصادر الضوضاء أو التلوث الضوضائي في المملكة، فإن الرياض تصدرت مناطق المملكة في المعاناة من هذا المصدر للضوضاء، وذلك باعتبار أسرها أكثر أسر المناطق معاناة منه وبنسبة 8.39%.
وتعد الأصوات الصادرة من الجيران من بين عوامل ومسببات التلوث الضوضائي، إذ تزعج الأسر وتؤرقها، وقد تقودها إلى مشاحنات مع الجيران، وإظهار الغضب، وتقديم الشكاوى في حال التكرار.
وتتعدد مصادر ضوضاء الجيران، ومن أبرزها استخدام الآلات الموسيقية، والأجهزة الكهربائية، والصراخ، وإقامة الحفلات، وأصوات الحيوانات، وأعمال الصيانة، وارتفاع أصوات الحديث، وحركة الأقدام، وسقوط الأدوات، وفقاً لمكان السكن، وحجم الصوت، وتوقيت صدوره.
وكشفت دراسة كندية سابقة عن تجارب أثبتت أن التعرض طويل الأمد للضوضاء المنبعثة من الجيران، تزيد من الشعور بالإزعاج، وتؤدي إلى مشاكل في القلب، واضطرابات النوم.
7 % يعانون من الجيران
في السعودية، تعاني 7.38% من الأسر من التلوث الضوضائي الناجم عن الأصوات الصادرة من الجيران، وتصدر ت أسر منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة معاناة بـ8.39%، وحلت أسر مكة المكرمة ثانياً بـ8%، وأسر منطقة نجران ثالثاً بـ7.63%، وأسر منطقة القصيم رابعاً بـ7.46%، وتبوك خامساً بـ6.91%، في حين سجلت أسر منطقة حائل الأقل معاناة بـ2%، وأسر منطقة الباحة ثانياً بـ3%، وأسر منطقة جازان ثالثاً بـ4.64%، وأسر الجوف رابعاً بـ5%، وأسر الحدود الشمالية خامساً بـ6%.
حيوانات ضالة
بعيداً عن ضوضاء الجيران، أرق التلوث الضوضائي الناجم عن الحيوانات الضالة أسر الباحة التي كانت أكثر مناطق المملكة معاناة من هذا العامل بواقع 49%، وحلت أسر منطقة عسير ثانياً في المعاناة بـ42%، وأسر منطقة تبوك ثالثاً بـ40%، وأسر منطقة نجران رابعاً بـ31%، وأسر منطقة الجوف خامساً بـ30%، وحصدت أسر منطقة جازان أقل الأسر معاناة بـ9%، وأسر منطقة الرياض ثانياً بـ20%، وأسر منطقة مكة المكرمة ثالثا بـ22%، وأسر منطقة القصيم رابعاً بـ23%، وأسر المنطقة الشرقية خامساً بـ23.41%.
ويأتي التلوث الضوضائي للأسر في المملكة والتي يعاني 43% منها من أحد مصادره من 6 مصادر، وذلك بحسب ما كشف عنه تقرير البيئة المنزلية للعام الحالي، الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.
وتصدرت الحيوانات الضالة مصادر التلوث الضوضائي بـ24%، وحلت ضوضاء وسائل النقل ثانيا بـ17%، وأصوات عمليات الإنشاء والبناء ثالثاً بـ15%، والأصوات الصادرة من الجيران رابعاً بـ7%، وضوضاء المصانع خامساً بـ2%، وتلوثات ضوضائية أخرى سادساً بـ0.30%.
وتصدرت أسر منطقة الباحة في المسكن الأكثر معاناة من التلوثات الضوضائية بـ54%، وحلت أسر منطقة تبوك ثانيا بـ53.97%، وأسر منطقة عسير ثالثاً بـ52.58%، وأسر المدينة المنورة رابعاً بـ45%، وأسر منطقة الرياض خامساً بـ44.81%، وأسر منطقة نجران سادساً بـ42%.
ضوضاء النقل
تشكل معاناة الأسر من ضوضاء وسائل النقل 17% من مجمل معاناتها من التلوث الضوضائي، واستحوذت أسر منطقة تبوك على النصيب الأكبر من معاناة الأسر من ضوضاء النقل بـ21.40%، وحلت أسر منطقة الرياض ثانياً بـ21%، وأسر منطقة عسير ثالثاً بـ18%، وأسر المنطقة الشرقية رابعاً بـ16%، وأسر منطقة مكة المكرمة خامساً بـ15%، في المقابل حصدت أسر منطقة جازان أقل الأسر معاناة من ضوضاء النقل بـ6%، وحلت أسر الباحة ثانياً بـ9%، وأسر الحدود الشمالية ثالثاً بـ9.36%، وأسر الجوف رابعاً بـ11%، وأسر حائل خامساً بـ13%.
أكثر التلوثات الضوضائية
الحيوانات الضالة: 24%
ضوضاء وسائل النقل: 17%
عمليات الإنشاء والبناء: 15%
الأصوات الصادرة من الجيران: 7%
ضوضاء المصانع: 2%
تلوثات أخرى: 0.30%
الأكثر معاناة من التلوثات الضوضائية
الباحة: 54%
تبوك: 53.97%
عسير: 53%
المدينة المنورة: 45%
الرياض: 44.81%
الأكثر معاناة من أصوات الجيران
الرياض: 8.39%
مكة المكرمة: 8%
نجران: 7.63%
القصيم: 7.46%
تبوك: 7%
الأكثر معاناة من الحيوانات الضالة
الباحة: 49%
عسير: 42%
تبوك: 40%
نجران: 31%
الجوف: 30%
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