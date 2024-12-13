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أصوات الجيران تزعج أسر الرياض

12/13/2024 4:35:30 AM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من احتلال أصوات الجيران المرتبة الرابعة بين مصادر الضوضاء أو التلوث الضوضائي في المملكة، فإن الرياض تصدرت مناطق المملكة في المعاناة من هذا المصدر للضوضاء، وذلك باعتبار أسرها أكثر أسر المناطق معاناة منه وبنسبة 8.39%.
وتعد الأصوات الصادرة من الجيران من بين عوامل ومسببات التلوث الضوضائي، إذ تزعج الأسر وتؤرقها، وقد تقودها إلى مشاحنات مع الجيران، وإظهار الغضب، وتقديم الشكاوى في حال التكرار.
وتتعدد مصادر ضوضاء الجيران، ومن أبرزها استخدام الآلات الموسيقية، والأجهزة الكهربائية، والصراخ، وإقامة الحفلات، وأصوات الحيوانات، وأعمال الصيانة، وارتفاع أصوات الحديث، وحركة الأقدام، وسقوط الأدوات، وفقاً لمكان السكن، وحجم الصوت، وتوقيت صدوره.
وكشفت دراسة كندية سابقة عن تجارب أثبتت أن التعرض طويل الأمد للضوضاء المنبعثة من الجيران، تزيد من الشعور بالإزعاج، وتؤدي إلى مشاكل في القلب، واضطرابات النوم.
7 % يعانون من الجيران
في السعودية، تعاني 7.38% من الأسر من التلوث الضوضائي الناجم عن الأصوات الصادرة من الجيران، وتصدر ت أسر منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة معاناة بـ8.39%، وحلت أسر مكة المكرمة ثانياً بـ8%، وأسر منطقة نجران ثالثاً بـ7.63%، وأسر منطقة القصيم رابعاً بـ7.46%، وتبوك خامساً بـ6.91%، في حين سجلت أسر منطقة حائل الأقل معاناة بـ2%، وأسر منطقة الباحة ثانياً بـ3%، وأسر منطقة جازان ثالثاً بـ4.64%، وأسر الجوف رابعاً بـ5%، وأسر الحدود الشمالية خامساً بـ6%.
حيوانات ضالة
بعيداً عن ضوضاء الجيران، أرق التلوث الضوضائي الناجم عن الحيوانات الضالة أسر الباحة التي كانت أكثر مناطق المملكة معاناة من هذا العامل بواقع 49%، وحلت أسر منطقة عسير ثانياً في المعاناة بـ42%، وأسر منطقة تبوك ثالثاً بـ40%، وأسر منطقة نجران رابعاً بـ31%، وأسر منطقة الجوف خامساً بـ30%، وحصدت أسر منطقة جازان أقل الأسر معاناة بـ9%، وأسر منطقة الرياض ثانياً بـ20%، وأسر منطقة مكة المكرمة ثالثا بـ22%، وأسر منطقة القصيم رابعاً بـ23%، وأسر المنطقة الشرقية خامساً بـ23.41%.
ويأتي التلوث الضوضائي للأسر في المملكة والتي يعاني 43% منها من أحد مصادره من 6 مصادر، وذلك بحسب ما كشف عنه تقرير البيئة المنزلية للعام الحالي، الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.
وتصدرت الحيوانات الضالة مصادر التلوث الضوضائي بـ24%، وحلت ضوضاء وسائل النقل ثانيا بـ17%، وأصوات عمليات الإنشاء والبناء ثالثاً بـ15%، والأصوات الصادرة من الجيران رابعاً بـ7%، وضوضاء المصانع خامساً بـ2%، وتلوثات ضوضائية أخرى سادساً بـ0.30%.
وتصدرت أسر منطقة الباحة في المسكن الأكثر معاناة من التلوثات الضوضائية بـ54%، وحلت أسر منطقة تبوك ثانيا بـ53.97%، وأسر منطقة عسير ثالثاً بـ52.58%، وأسر المدينة المنورة رابعاً بـ45%، وأسر منطقة الرياض خامساً بـ44.81%، وأسر منطقة نجران سادساً بـ42%.
ضوضاء النقل
تشكل معاناة الأسر من ضوضاء وسائل النقل 17% من مجمل معاناتها من التلوث الضوضائي، واستحوذت أسر منطقة تبوك على النصيب الأكبر من معاناة الأسر من ضوضاء النقل بـ21.40%، وحلت أسر منطقة الرياض ثانياً بـ21%، وأسر منطقة عسير ثالثاً بـ18%، وأسر المنطقة الشرقية رابعاً بـ16%، وأسر منطقة مكة المكرمة خامساً بـ15%، في المقابل حصدت أسر منطقة جازان أقل الأسر معاناة من ضوضاء النقل بـ6%، وحلت أسر الباحة ثانياً بـ9%، وأسر الحدود الشمالية ثالثاً بـ9.36%، وأسر الجوف رابعاً بـ11%، وأسر حائل خامساً بـ13%.
أكثر التلوثات الضوضائية
الحيوانات الضالة: 24%
ضوضاء وسائل النقل: 17%
عمليات الإنشاء والبناء: 15%
الأصوات الصادرة من الجيران: 7%
ضوضاء المصانع: 2%
تلوثات أخرى: 0.30%
الأكثر معاناة من التلوثات الضوضائية
الباحة: 54%
تبوك: 53.97%
عسير: 53%
المدينة المنورة: 45%
الرياض: 44.81%
الأكثر معاناة من أصوات الجيران
الرياض: 8.39%
مكة المكرمة: 8%
نجران: 7.63%
القصيم: 7.46%
تبوك: 7%
الأكثر معاناة من الحيوانات الضالة
الباحة: 49%
عسير: 42%
تبوك: 40%
نجران: 31%
الجوف: 30%

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