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الحكومة ترصد 9 ملايين دينار لـالبريد الأردني

12/13/2024 4:34:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان– رصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 9 ملايين دينار لشركة البريد الأردني التي تعمل كمشغل عام لخدمات البريد في الأردن.
وبين مشروع قانون الموازنة أن ما رصد لشركة البريد الأردني، المملوكة بالكامل للحكومة، يمثل النفقات الجارية للشركة من دون أي مبالغ مرصودة للنفقات الراسمالية.
ومع رصد هذا المبلغ كموازنة للشركة، التي تواجه منافسة من قبل 139 مشغلا للبريد الخاص تعمل في المملكة ( للبريد المحلي والبريد الدولي)، تكون موازنة المشغل ارتفعت بمقدار 392 ألف دينار وبنسبة ارتفاع تبلغ حوالي 5 % مقارنة بالمعاد تقديره لموازنة الشركة عن العام الحالي والبالغ قرابة 8.73 مليون دينار.
ووفقا لمشروع الموازنة يغطي المبلغ المرصود لشركة البريد الأردني برنامجا واحدا تقوم عليه الشركة وهو برنامج الإدارة والمساندة، والذي يهدف إلى إدارة كل عمليات الشركة وتطويرها وتحسينها لإيصال خدمة ذات جودة عالية ومريحة للمواطن متلقي الخدمة البريدية مع سعي دائم لتخفيض النفقات وزيادة الإيرادات حتى تتمكن الشركة من إدامة الخدمة.
وقال المشروع إن عمل الشركة يهدف إلى تقديم خدمات بريدية ولوجستية عالية الجودة للمواطن والعدالة في تقديم الخدمة لجيمع المواطنين في كافة محافظات المملكة.
وعن أبرز القضايا والتحديات التي تواجه شركة البريد الأردني أوضح مشروع قانون الموازنة أنها تتمثل في التزام شركة البريد الأردني بتقديم الخدمات البريدية الشمولية كمشغل بريد عام بموجب قانون الخدمات البريدية، والذي يفرض على المشغل العام التواجد من خلال نقاط نفاذ بريدية في كل المحافظات.
وأكد أن التحدي الثاني يتمثل في ارتباط عمل الشركة مع جهات أخرى وتغيير القرارات الذي يؤثر على العمليات الحيوية مثل فرض الرسوم الجمركية على البعائث البريدية الواردة والتي أدت إلى تراجع الطلب على البعائث الواردة من خلال التجارة الإلكترونية من قبل عملاء البريد.
ويتكون سوق البريد في الأردن من نوعين من المشغلين يعملان على تقديم الخدمات البريدية بجميع أنواعها وهما: مشغل البريد العام الذي يتمثل بشركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة، بالإضافة إلى مشغل البريد الخاص الذي يعرف بحسب قانون الخدمات البريدية على أنه أي شخص ينقل بعثية بريدية خاصة مقابل أجر.

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