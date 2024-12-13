الحكومة ترصد 9 ملايين دينار لـالبريد الأردني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان– رصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 9 ملايين دينار لشركة البريد الأردني التي تعمل كمشغل عام لخدمات البريد في الأردن.
وبين مشروع قانون الموازنة أن ما رصد لشركة البريد الأردني، المملوكة بالكامل للحكومة، يمثل النفقات الجارية للشركة من دون أي مبالغ مرصودة للنفقات الراسمالية.
ومع رصد هذا المبلغ كموازنة للشركة، التي تواجه منافسة من قبل 139 مشغلا للبريد الخاص تعمل في المملكة ( للبريد المحلي والبريد الدولي)، تكون موازنة المشغل ارتفعت بمقدار 392 ألف دينار وبنسبة ارتفاع تبلغ حوالي 5 % مقارنة بالمعاد تقديره لموازنة الشركة عن العام الحالي والبالغ قرابة 8.73 مليون دينار.
ووفقا لمشروع الموازنة يغطي المبلغ المرصود لشركة البريد الأردني برنامجا واحدا تقوم عليه الشركة وهو برنامج الإدارة والمساندة، والذي يهدف إلى إدارة كل عمليات الشركة وتطويرها وتحسينها لإيصال خدمة ذات جودة عالية ومريحة للمواطن متلقي الخدمة البريدية مع سعي دائم لتخفيض النفقات وزيادة الإيرادات حتى تتمكن الشركة من إدامة الخدمة.
وقال المشروع إن عمل الشركة يهدف إلى تقديم خدمات بريدية ولوجستية عالية الجودة للمواطن والعدالة في تقديم الخدمة لجيمع المواطنين في كافة محافظات المملكة.
وعن أبرز القضايا والتحديات التي تواجه شركة البريد الأردني أوضح مشروع قانون الموازنة أنها تتمثل في التزام شركة البريد الأردني بتقديم الخدمات البريدية الشمولية كمشغل بريد عام بموجب قانون الخدمات البريدية، والذي يفرض على المشغل العام التواجد من خلال نقاط نفاذ بريدية في كل المحافظات.
وأكد أن التحدي الثاني يتمثل في ارتباط عمل الشركة مع جهات أخرى وتغيير القرارات الذي يؤثر على العمليات الحيوية مثل فرض الرسوم الجمركية على البعائث البريدية الواردة والتي أدت إلى تراجع الطلب على البعائث الواردة من خلال التجارة الإلكترونية من قبل عملاء البريد.
ويتكون سوق البريد في الأردن من نوعين من المشغلين يعملان على تقديم الخدمات البريدية بجميع أنواعها وهما: مشغل البريد العام الذي يتمثل بشركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة، بالإضافة إلى مشغل البريد الخاص الذي يعرف بحسب قانون الخدمات البريدية على أنه أي شخص ينقل بعثية بريدية خاصة مقابل أجر.
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