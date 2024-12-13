العيسوي يعزي عشيرة القضاة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة القضاة، بوفاة العميد المتقاعد محمود محمد القضاة.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة عجلون، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد
إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة القضاة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء العميد رزق الرواشدة، مدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك.
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