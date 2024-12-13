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ولي العهد يهنئ الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية

12/13/2024 4:34:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية.


ونشر ولي العهد، فيديو عبر خاصية الستوري على "إنستغرام"، لحظة إعلان الفائزين، وعلق عليه”مبارك لكم وبارك الله في جهودكم الطيبة".

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