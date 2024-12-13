ولي العهد يهنئ الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية

ولي العهد يهنئ الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية
التاريخ
12/13/2024 4:34:23 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية.
ونشر ولي العهد، فيديو عبر خاصية الستوري على "إنستغرام"، لحظة إعلان الفائزين، وعلق عليه”مبارك لكم وبارك الله في جهودكم الطيبة".
MENAFN13122024000072011014ID1108989354
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.