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وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره النمساوي

12/13/2024 4:34:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية النمساوي الكسنادر شالنبيرج، بحث خلاله الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا.


وأكد الصفدي حرص المملكة الشديد على أمن سوريا وسلامتها ووحدتها وتماسكها وسيادتها وأمن شعبها، ودعم المملكة لعملية سياسية جامعة يقودها السوريون تلبي طموحاتهم وتضمن حقوقهم.


وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على تعزيزها تعاوناً أوسعاً في جميع المجالات.

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