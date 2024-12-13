وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره النمساوي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية النمساوي الكسنادر شالنبيرج، بحث خلاله الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا.
وأكد الصفدي حرص المملكة الشديد على أمن سوريا وسلامتها ووحدتها وتماسكها وسيادتها وأمن شعبها، ودعم المملكة لعملية سياسية جامعة يقودها السوريون تلبي طموحاتهم وتضمن حقوقهم.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على تعزيزها تعاوناً أوسعاً في جميع المجالات.
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