عجلون: نسعى لإدراج راجب ضمن منظمة السياحة العالمية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- قال رئيس مجلس محافظة عجلون، عمر المومني، الاثنين، إن المجلس يسعى إلى إدراج منطقة راجب ضمن منظمة السياحة العالمية.
وأضاف المومني أن المجلس خصص هذا العام مبلغ 200 ألف دينار لإعادة تأهيل مدخل بلدة راجب وتركيب إنارة شوارع لطريق كفرنجة – راجب الذي يمتد على مسافة 5 كيلومترات، بحسب المملكة.
وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في إعادة تأهيل مدخل راجب وتركيب إنارة الشوارع بلغت 100%.
وذكر المومني أن المجلس خصص لعام 2025 مبلغ 250 ألف دينار لإعادة تأهيل طريق راجب – الصفصافة وطريق راجب – الأغوار، إضافة إلى تركيب إنارة للطرق في باقي مداخل بلدة راجب.
ولفت إلى أن منطقة راجب تعدّ منطقة سياحية ذات مناظر طبيعية متميزة، وتستقطب سنويا عددا كبيرا من الزوار.
وأوضح أن منطقة راجب تنتج نحو 95% من منتج الإسكندنيا في الأردن، بالإضافة إلى عدد من المنتجات الزراعية الأخرى.
وأكد المومني أن المجلس يعمل على تجهيز البنية التحتية داخل بلدة راجب، ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وتجهيز حوالي 15 قناة ري، وصيانة الكنيسة داخل منطقة راجب.
وبيّن أن انضمام منطقة راجب إلى منظمة السياحة العالمية سيضع المنطقة على الخارطة السياحية العالمية، مما سيسهم في جذب الاستثمارات وتنمية المنطقة.
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