عجلون: نسعى لإدراج راجب ضمن منظمة السياحة العالمية

MENAFN - Khaberni) خبرني- قال رئيس مجلس محافظة عجلون، عمر المومني، الاثنين، إن المجلس يسعى إلى إدراج منطقة راجب ضمن منظمة السياحة العالمية.

وأضاف المومني أن المجلس خصص هذا العام مبلغ 200 ألف دينار لإعادة تأهيل مدخل بلدة راجب وتركيب إنارة شوارع لطريق كفرنجة – راجب الذي يمتد على مسافة 5 كيلومترات، بحسب المملكة.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في إعادة تأهيل مدخل راجب وتركيب إنارة الشوارع بلغت 100%.

وذكر المومني أن المجلس خصص لعام 2025 مبلغ 250 ألف دينار لإعادة تأهيل طريق راجب – الصفصافة وطريق راجب – الأغوار، إضافة إلى تركيب إنارة للطرق في باقي مداخل بلدة راجب.

ولفت إلى أن منطقة راجب تعدّ منطقة سياحية ذات مناظر طبيعية متميزة، وتستقطب سنويا عددا كبيرا من الزوار.

وأوضح أن منطقة راجب تنتج نحو 95% من منتج الإسكندنيا في الأردن، بالإضافة إلى عدد من المنتجات الزراعية الأخرى.

وأكد المومني أن المجلس يعمل على تجهيز البنية التحتية داخل بلدة راجب، ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وتجهيز حوالي 15 قناة ري، وصيانة الكنيسة داخل منطقة راجب.

وبيّن أن انضمام منطقة راجب إلى منظمة السياحة العالمية سيضع المنطقة على الخارطة السياحية العالمية، مما سيسهم في جذب الاستثمارات وتنمية المنطقة.