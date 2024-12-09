الاحتلال يُسلّم إخطارين بوقف العمل والبناء في ياسوف

الاحتلال يُسلّم إخطارين بوقف العمل والبناء في ياسوف
التاريخ
12/9/2024 5:15:38 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إخطارين بوقف العمل والبناء في قرية ياسوف شرق سلفيت.
وذكر رئيس المجلس القروي في ياسوف وائل أبو ماضي، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلّمت إخطارين بوقف العمل والبناء في منزل قيد الإنشاء في منطقة النصبة شرق القرية.
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