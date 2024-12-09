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الاحتلال يُسلّم إخطارين بوقف العمل والبناء في ياسوف

12/9/2024 5:15:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إخطارين بوقف العمل والبناء في قرية ياسوف شرق سلفيت.

وذكر رئيس المجلس القروي في ياسوف وائل أبو ماضي، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلّمت إخطارين بوقف العمل والبناء في منزل قيد الإنشاء في منطقة النصبة شرق القرية.

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