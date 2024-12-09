وزير الخارجية الإسرائيلي: السيطرة على المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا“خطوة محدودة ومؤقتة”

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - أعلن وزير
الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الإثنين، أن السيطرة على المنطقة العازلة على طول الحدود مع سوريا هي“خطوة محدودة ومؤقتة”.
وقال ساعر، خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس:“هذه خطوة محدودة ومؤقتة اتخذناها لأسباب أمنية”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، الأحد، السيطرة على المنطقة العازلة بعد سقوط بشار الأسد.
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