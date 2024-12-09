وزير الخارجية الإسرائيلي: السيطرة على المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا“خطوة محدودة ومؤقتة”

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أعلن الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الإثنين، أن السيطرة على المنطقة العازلة على طول الحدود مع سوريا هي“خطوة محدودة ومؤقتة”.

وقال ساعر، خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس:“هذه خطوة محدودة ومؤقتة اتخذناها لأسباب أمنية”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين أعلن، الأحد، السيطرة على المنطقة العازلة بعد سقوط بشار الأسد.