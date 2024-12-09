وفد حماس يغادر القاهرة ومصادر إسرائيلية تتحدث عن صفقة صغيرة

MENAFN - Palestine News ) القاهرة / غادر وفد حركة (حماس) بقيادة خليل الحية، مساء الأحد، القاهرة، بعد لقاء مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، بحثا خلاله جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، في حين ادعت مصادر إسرائيلية، أن تل أبيب وحركة حماس، قريبتان من التوصل إلى "صغيرة".

وذكرت الحركة في بيان على منصة "تليغرام" أن وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية، غادر العاصمة المصرية القاهرة، بعد أن عقد أمس الأحد، لقاء مع المخابرات العامة بحثا خلاله جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولجنة الإسناد المجتمعي في القطاع.

وأكد الوفد حرصه على "إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على شعبنا".

وكان وفد من حماس برئاسة القيادي البارز خليل الحية، قد وصل يوم السبت إلى القاهرة للقاء رئيس المخابرات المصرية، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة، أمس الأحد، أن "المصريين يحاولون تعزيز المصالحة بين حماس وفتح، وبالوقت نفسه يدفعون نحو إبرام صفقة لإعادة الأسرى".

وأضافت -نقلا عن تقارير إعلامية- أن حماس مستعدة لقبول "اتفاق تدريجي" على غرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حزب الله في لبنان.

من ناحية أخرى، ادعت مصادر سياسية إسرائيلية، مساء الأحد، أن تل أبيب وحركة حماس قريبتان من التوصل إلى صفقة "صغيرة" وفق هيئة البث الإسرائيلية، في حين لم تعقب حماس، ولا دولتا الوساطة مصر وقطر، على ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.

ونقلت هيئة البث، عن هذه المصادر دون تسميتها، ادعاءها أن الجانبين اقتربا من التوصل إلى صفقة "صغيرة" تشمل وقفا لإطلاق النار مدة شهرين، كما تشمل إفراج الجانبين عن أسرى "حالات إنسانية" من مسنين ونساء وجرحى ومرضى، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من قطاع غزة، وفق المصادر ذاتها دون تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الأحد، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حديث لعائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، أن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا الأحد، قد يسهم في إبرام صفقة تبادل أسرى بغزة.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر عقدته صحيفة "إسرائيل اليوم"، وجود مؤشرات على تقدم في صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس إسحاق هرتسوغ، إن "هناك مفاوضات تجري من وراء الكواليس لإعادة الأسرى من قطاع غزة"، وفق الصحيفة ذاتها.

وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، جراء إصرار نتنياهو على استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)، بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

وتقدر إسرائيل وجود 100 أسير ما زالوا محتجزين بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.