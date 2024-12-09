الأونروا: مليون نازح في قطاع غزة معرضون للموت نتيجة الشتاء واستمرار حرب الإبادة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن "مليون نازح بغزة معرضون لخطر الموت نتيجة برد الشتاء، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية".
يأتي ذلك، في وقت واصلت قوات الاحتلال استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، وكان آخرها استهداف مستشفيات العودة والإندونيسي وكمال عدوان.
كما نفذت قوات الاحتلال سلسلة من عمليات تفجير ضخمة في المناطق الشمالية والغربية شمال القطاع، إلى جانب نسف مربعات سكنية واستهداف مناطق مأهولة ومحيطة بمراكز الإيواء.
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