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الأونروا: مليون نازح في قطاع غزة معرضون للموت نتيجة الشتاء واستمرار حرب الإبادة

12/9/2024 5:15:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن "مليون نازح بغزة معرضون لخطر الموت نتيجة برد الشتاء، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية".

يأتي ذلك، في وقت واصلت قوات الاحتلال استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، وكان آخرها استهداف مستشفيات العودة والإندونيسي وكمال عدوان.

كما نفذت قوات الاحتلال سلسلة من عمليات تفجير ضخمة في المناطق الشمالية والغربية شمال القطاع، إلى جانب نسف مربعات سكنية واستهداف مناطق مأهولة ومحيطة بمراكز الإيواء.

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