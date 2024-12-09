جلسة طارئة بمجلس الأمن عن سوريا وترحيب دولي بنهاية دكتاتورية الأسد

MENAFN - Palestine News ) نيويورك/ PNN - يعقد مجلس الأمن الدولي عصر اليوم الاثنين بصورة طارئة جلسة مباحثات مغلقة حول سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في الوقت الذي توالت فيه ردود الفعل الدولية على سيطرة إدارة العمليات العسكرية على العاصمة دمشق.

وبحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية فإن الاجتماع سيُعقد بطلب من روسيا.

وأسقطت المعارضة السورية نظام بشار الأسد مع دخولها فجر أمس الأحد إلى العاصمة دمشق وسيطرتها عليها بمعارك محدودة، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي أول تعليق أميركي، شدد الرئيس جو بايدن أمس الأحد على "وجوب محاسبة" بشار الأسد على تعرّض "مئات آلاف السوريين الأبرياء لسوء المعاملة والتعذيب والقتل"، واصفا سقوط حكمه بأنه "فرصة تاريخية" للشعب السوري.

وأبدى بايدن تفاؤله لكنه نبه إلى وجوب "البقاء متيقّظين" لاحتمال صعود من وصفها بـ"الجماعات الإرهابية".

ونقلت وكالة رويترز عن بايدن قوله "بينما نلتفت جميعا إلى السؤال حول ما سيأتي بعد ذلك، ستعمل الولايات المتحدة مع شركائنا والأطراف المعنية في سوريا لمساعدتهم على اغتنام الفرصة لإدارة المخاطر".

لكن مسؤولا أميركيا كبيرا نبه إلى أن الولايات المتحدة لا تنوي تقديم خطة للمستقبل في سوريا، مضيفا أن "المستقبل سيكتبه السوريون".

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن بشار الأسد "ارتكب فظائع ضد الشعب السوري وأخيرا انتهى نظامه القاسي"، مشيرا إلى أن السوريين يستحقون انتقالا سياسيا شاملا ومسارا للسلام والأمن.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس استعداد بلاده للمساهمة في حل سياسي يؤدي إلى إحلال السلام في سوريا، واصفا نهاية حكم الأسد لسوريا بأنه "نبأ سار".

وقال في بيان مقتضب إن "الأسد قمع شعبه بوحشية ويتحمّل مسؤولية عدد لا يحصى من الضحايا، ودفع عددا كبيرا من الأشخاص إلى الفرار من سوريا، وصل كثير منهم إلى ألمانيا".

وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان عن "ارتياحها الكبير" لسقوط حكم الأسد، محذرة في الوقت عينه من وصول "متشددين" إلى السلطة.

ورحبت فرنسا بأنباء سقوط حكم الأسد ودعت إلى إنهاء القتال وطالبت بانتقال سياسي سلمي في البلاد، وقالت وزارة الخارجية في بيان "الآن هو وقت الوحدة في سوريا". وقال الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون

إن "دولة الهمجية سقطت أخيرا".

وفي مدريد، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده "ستعمل مع كافة الدول الأكثر انخراطا في المنطقة على أن يكون الحل سلميا مهما كان مستقبل سوريا".

ورحبت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وفي منشور لها على منصة إكس أشارت كالاس إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع جميع الشركاء البنائين في الشرق الأوسط.

وأضافت قائلة "نهاية دكتاتورية الأسد تطور إيجابي طال انتظاره، كما أنها تظهر ضعف داعميه، روسيا وإيران".

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الريف الغربي لمحافظة حلب، وسيطرت الفصائل على مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.



