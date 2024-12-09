الحاج توفيق: استقرار الأوضاع في سوريا فرصة لتعزيز الاقتصاد الأردني

MENAFN - Amman Net) أعرب رئيس غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمان، العين خليل الحاج توفيق، عن تفاؤله بشأن مستقبل التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا في حال استقرار الأوضاع السياسية والأمنية هناك.

وأكد أن“استقرار سوريا يُمثل فرصة كبيرة لإنعاش الاقتصاد الأردني، خاصة في مجالات تجارة الترانزيت والتبادل التجاري”.

وأشار الحاج توفيق، إلى أن إعادة فتح معبر“باب الهوى” الحدودي مع تركيا سيُسهم في تعزيز حركة الشحن البري بين الأردن وتركيا وأوروبا، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف النقل والاستيراد، وبالتالي تخفيف الأعباء على المواطنين.

وكان حجم تجارة الترانزيت بين الأردن وسوريا خلال عامي 2022 و2023 قد شهد نمواً ملحوظاً بعد إعادة افتتاح المنطقة الحرة المشتركة في عام 2021.

إذ بلغ حجم البضائع الأردنية المصدرة إلى سوريا حوالي 460 مليون دولار بكمية 131 ألف طن في 2022، مع 7100 شاحنة نقل.

أما البضائع السورية المتجهة إلى الأردن فقد بلغت قيمتها 20 مليون دولار بوزن 45 ألف طن.

أما العلاقات التجارية والترانزيت بين الأردن ولبنان فإنها تعتمد على الممر السوري وكانت تعاني من صعوبات تشمل الرسوم المفروضة وتحديات النقل بسبب الأوضاع الإقليمية.

في هذا السياق، أوضح الحاج توفيق“أن استقرار الجنوب السوري سيساعد في الحد من عمليات التهريب، مما يعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي”.

وأضاف أن القطاع الخاص الأردني على أتم الاستعداد لدعم أشقائه في سوريا من خلال التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة، مؤكدًا أن الأردن كان ولا يزال حريصا على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في كافة الظروف.

وفي حديثه عن أهمية رفع العقوبات الاقتصادية، مثل قانون“قيصر”، أشار إلى أن ذلك سيُسهم في تسهيل حركة التجارة البينية مع سوريا ولبنان والخليج العربي، ويخفف الضغوط الاقتصادية على الأردن، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.



وختم الحاج توفيق حديثه بالتأكيد على أن استقرار الأوضاع في سوريا سيُحقق فوائد كبيرة لكافة دول المنطقة، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص الأردني في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا والاستفادة من الفرص التي ستنشأ مع تحسن الظروف.

يشار إلى أن المنطقة الحرة بين الأردن وسوريا أعيد افتتاحها عام 2021 بعد إغلاقها عام 2015 نتيجة الأوضاع الأمنية.

وتمت إعادة تأهيل البنية التحتية فيها وتفعيل 205 مشاريع استثمارية ضمنها، فيما تبلغ المساحة المستغلة منها 1500 دونم، وتستضيف مشاريع متنوعة