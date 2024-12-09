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مدير أركان الحرس الوطني يستقبل مدير المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الحرس الوطني الإماراتي

12/9/2024 5:07:14 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، العقيد راشد بن احمد النقبي مدير المركز الوطني للبحث والانقاذ بقيادة الحرس الوطني الإماراتي والوفد المرافق، اليوم الاثنين، في مكتبه بمبنى رئاسة الحرس الوطني بالصخير.
ورحّب مدير أركان الحرس الوطني بمدير المركز الوطني للبحث والانقاذ، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث شهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وتعزيزها بين الحرس الوطني البحريني والحرس الوطني الإماراتي الشقيق في مجالات البحث والإنقاذ، كما شهد اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، متمنيًا معاليه لرئيس الوفد والوفد المرافق طيب الإقامة في مملكة البحرين.

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