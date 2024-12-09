مدير أركان الحرس الوطني يستقبل مدير المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الحرس الوطني الإماراتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، العقيد راشد بن احمد النقبي مدير المركز الوطني للبحث والانقاذ بقيادة الحرس الوطني الإماراتي والوفد المرافق، اليوم الاثنين، في مكتبه بمبنى رئاسة الحرس الوطني بالصخير.
ورحّب مدير أركان الحرس الوطني بمدير المركز الوطني للبحث والانقاذ، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث شهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وتعزيزها بين الحرس الوطني البحريني والحرس الوطني الإماراتي الشقيق في مجالات البحث والإنقاذ، كما شهد اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، متمنيًا معاليه لرئيس الوفد والوفد المرافق طيب الإقامة في مملكة البحرين.
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