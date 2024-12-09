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المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل وفدًا من الأمانة العامة للتظلمات بجمهورية باكستان الإسلامية

12/9/2024 5:07:12 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر المؤسسة، وفدًا من الأمانة العامة للتظلمات التابعة لجمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين.
خلال اللقاء، رحب الدرازي بالوفد الزائر وقدم لهم نبذة عن الدور الذي تقوم به المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة.
كما قام الوفد بزيارة مركز الاتصال وتلقي الشكاوى في المؤسسة، حيث اطلعوا على آلية العمل وكيفية التعامل مع الشكاوى التي ترد إلى المؤسسة.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس المفوضين وممثلين عن الأمانة العامة للتظلمات في مملكة البحرين.

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