المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل وفدًا من الأمانة العامة للتظلمات بجمهورية باكستان الإسلامية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر المؤسسة، وفدًا من الأمانة العامة للتظلمات التابعة لجمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين.
خلال اللقاء، رحب الدرازي بالوفد الزائر وقدم لهم نبذة عن الدور الذي تقوم به المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة.
كما قام الوفد بزيارة مركز الاتصال وتلقي الشكاوى في المؤسسة، حيث اطلعوا على آلية العمل وكيفية التعامل مع الشكاوى التي ترد إلى المؤسسة.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس المفوضين وممثلين عن الأمانة العامة للتظلمات في مملكة البحرين.
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