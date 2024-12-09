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ايفاد فريق طوارئ من المركز الى مدينة ترهونة

12/9/2024 5:00:07 AM
(MENAFN- APO Group)


قام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في إطار جهوده المستمرة لحماية صحة المجتمع وتعزيز السلامة العامة، بإيفاد فريق متخصص لزيارة المناطق المتضررة من الفيضانات في مدينة ترهونة.

استهدفت الزيارة تقييم الوضع الصحي في المناطق التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الكارثة الطبيعية، وذلك من خلال جمع البيانات اللازمة وتحليلها لتحديد المخاطر الصحية المحتملة.

وخلال الزيارة، قام الفريق برصد الظروف البيئية والصحية التي قد تسهم في انتشار الأمراض والأوبئة، مع التركيز على جودة المياه، الصرف الصحي، والتأثيرات الصحية على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن. كما عمل الفريق على التواصل مع الجهات المحلية والمجتمعات المتضررة لنشر التوعية الصحية، وتقديم الإرشادات الوقائية اللازمة للحد من المخاطر الصحية.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة المركز الوطني لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية، التي تشمل وضع استراتيجيات صحية شاملة تعتمد على البيانات الميدانية، وتطبيق التدخلات الوقائية السريعة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة لضمان استجابة فعالة ومستدامة.

توزيع APO Group بالنيابة عن National Center for Disease Control, Libya.

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