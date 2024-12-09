ايفاد فريق طوارئ من المركز الى مدينة ترهونة

(MENAFN
- APO Group)
قام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في إطار جهوده المستمرة لحماية صحة المجتمع وتعزيز السلامة العامة، بإيفاد فريق متخصص لزيارة المناطق المتضررة من الفيضانات في مدينة ترهونة.
استهدفت الزيارة تقييم الوضع الصحي في المناطق التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الكارثة الطبيعية، وذلك من خلال جمع البيانات اللازمة وتحليلها لتحديد المخاطر الصحية المحتملة.
وخلال الزيارة، قام الفريق برصد الظروف البيئية والصحية التي قد تسهم في انتشار الأمراض والأوبئة، مع التركيز على جودة المياه، الصرف الصحي، والتأثيرات الصحية على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن. كما عمل الفريق على التواصل مع الجهات المحلية والمجتمعات المتضررة لنشر التوعية الصحية، وتقديم الإرشادات الوقائية اللازمة للحد من المخاطر الصحية.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة المركز الوطني لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية، التي تشمل وضع استراتيجيات صحية شاملة تعتمد على البيانات الميدانية، وتطبيق التدخلات الوقائية السريعة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة لضمان استجابة فعالة ومستدامة.
توزيع APO Group بالنيابة عن National Center for Disease Control, Libya.
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