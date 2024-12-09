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الدولار الأمريكي يرتفع إلى 307ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 323ر0

12/9/2024 4:44:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين إلى مستوى 307ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 31ر0 في المئة إلى مستوى 323ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 15ر0 في المئة إلى مستوى 390ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 17ر0 في المئة إلى مستوى 348ر0 دينار فيما ارتفع الين الياباني بنسبة 08ر0 في المئة عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

م ك ع




MENAFN09122024000071011013ID1108970493

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