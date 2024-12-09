الدولار الأمريكي يرتفع إلى 307ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 323ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 9 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين إلى مستوى 307ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 31ر0 في المئة إلى مستوى 323ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 15ر0 في المئة إلى مستوى 390ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 17ر0 في المئة إلى مستوى 348ر0 دينار فيما ارتفع الين الياباني بنسبة 08ر0 في المئة عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
م ك ع
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