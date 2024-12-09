الكويت تشارك العالم إحياء اليوم الدولي لمكافحة الفساد لإعلاء قيم الشفافية والمساءلة والقانون

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز الحسيني

(تقرير) الكويت - 9 - 12 (كونا) -- تشارك الكويت دول العالم إحياء اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم الاثنين (9 ديسمبر كل عام) لإعلاء قيم الاحترام الكامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والإيمان الراسخ بنبذ كل أشكال الفساد.

وتحرص الكويت من خلال استراتيجيتها لمكافحة الفساد (2019–2025) لتحقيق سلسلة مترابطة من الأهداف المحددة المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد عبر أولويات ومبادرات مدروسة يؤدي تنفيذها إلى رفع مستوى الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشعور بالمواطنة وخلق مزيد من الثقة في الجهود الحكومية.

وتركز الاستراتيجية على المساهمة في تهيئة بيئة أفضل لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية الاقتصادية بما يؤدي إلى الارتقاء بتصنيف دولة الكويت على كل المؤشرات الدولية ذات الصلة بما في فيها مؤشر مدركات الفساد.

وإدراكا من الكويت لأهمية تعزيز القيم في القطاعين العام والخاص والمجتمع تم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) العام 2016 استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والنهوض بكويت جديدة علاوة على دور الهيئة الضروري في المنظومة التشريعية كاستحقاق وطني حتمي تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وإيمانا منها بدورها الفاعل في التوعية تشارك (نزاهة) المجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم الدولي لتسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والشراكات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC).

وجاءت لائحة (نزاهة) التنفيذية بما يتناسق مع أحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ليتضمن للمرة الأولى في المنطقة أحكاما تشريعية لتنظيم وإدارة عمليات تقديم وتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع.

وتؤدي (نزاهة) دورها الحيوي في حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق المنافع وتعزيز مبدأ التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

وساهمت الهيئة في تفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة وتشجيع منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.

وخاضت (نزاهة) تحديات عدة تعاونت فيها مع مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المتجمع المدني وبدعم القيادة السياسية لتحقق المبادئ التي رسختها منذ نشأتها للتغلب على تلك التحديات.

وكشفت الهيئة أخيرا أن الكويت قفزت 14 مركزا من الـ77 إلى الـ63 في الترتيب العالمي لمؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2023 وتقدمها 4 درجات في المؤشر مؤكدة دورها الريادي بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد في كل المجالات وهي أعلى درجة حصلت عليها الكويت منذ عام 2015 وأفضل درجة منذ صدور قانون إنشاء الهيئة.

وفي تقريرها السنوي لعام 2023-2024 أظهرت الهيئة تحقيق دولة الكويت ارتفاعا في مؤشر مدركات الفساد (CPI) بمعدل 46 من 100 درجة في العام 2023 قياسا بالعام 2022 أي بمقدار أربع درجات وأن معدل (46/100) هي أعلى من متوسط الدرجات التي حصلت عليها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ معدلها (38/100).

كما سعت (نزاهة) إلى إدراج الكويت في مؤشر سيادة القانون الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية حيث صدر لأول مرة عن الكويت في العام 2023 ضمن تعاون ثلاثي بين (نزاهة) والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

ولم تغفل (نزاهة) عن الجانب الوقائي والتوعوي في مكافحة الفساد ودوره في تجفيف منابعه فكثفت من الورش والندوات والحملات التوعوية سواء تلك التي تستهدف فئات خاصة أو الموجهة لعموم المجتمع.

وتتخذ (نزاهة) أقصى درجات الشفافية للتعرف على آخر أخبار الإحالات إلى النيابة عبر موقعها الالكتروني لحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع (الوساطة والمحسوبية). ووفق الأمم المتحدة تركز حملة اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2024-2025 على زيادة الوعي بشأن الفساد وآثاره على المجتمعات والمشاركة بالأنشطة والنقاشات وإيجاد الحلول المبتكرة لمكافحة الفساد باعتباره ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان حيث يقوض الفساد المؤسسات ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار.

وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة أقرت التاسع من ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد لإذكاء الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه ويتم إحياؤه منذ العام 2005. (النهاية) ع ظ / أ ن د