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الجيش اللبناني: مقتل مدني وإصابة أربعة عسكريين في غارة للاحتلال جنوبا

12/9/2024 4:44:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 9 - 12 (كونا) -- أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين عن مقتل مواطن مدني وإصابة أربعة عسكريين بجروح في غارة للاحتلال الإسرائيلي شنها على سيارة جنوبي لبنان.
وقال الجيش في بيان إن قوات الاحتلال استهدفت سيارة قرب حاجز (صف الهوا) في منطقة (بنت جبيل) التابع للجيش ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة أربعة عسكريين بجروح متوسطة.
وتتكرر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق إيقاف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ال27 من نوفمبر الماضي وذلك بعد توسع الحرب على لبنان في سبتمبر الماضي وشن قوات الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية متسببة بمقتل آلاف المواطنين ونزوح مئات الآلاف منهم. (النهاية)

ا ي ب / م ج ب




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