الجيش اللبناني: مقتل مدني وإصابة أربعة عسكريين في غارة للاحتلال جنوبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 9 - 12 (كونا) -- أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين عن مقتل مواطن مدني وإصابة أربعة عسكريين بجروح في غارة للاحتلال الإسرائيلي شنها على سيارة جنوبي لبنان.
وقال الجيش في بيان إن قوات الاحتلال استهدفت سيارة قرب حاجز (صف الهوا) في منطقة (بنت جبيل) التابع للجيش ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة أربعة عسكريين بجروح متوسطة.
وتتكرر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق إيقاف اطلاق النار الذي دخل
حيز التنفيذ في ال27 من نوفمبر الماضي وذلك بعد توسع الحرب على لبنان في سبتمبر الماضي وشن قوات الاحتلال غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية متسببة بمقتل آلاف المواطنين ونزوح مئات الآلاف منهم. (النهاية)
ا ي ب / م ج ب
MENAFN09122024000071011013ID1108970491
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.