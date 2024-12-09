وزير الأشغال العامة: بدء أعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة حولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 9 - 12 (كونا) -- أعلنت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بدء أعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة حولي ضمن عقود الصيانة الجذرية الجديدة لأعمال الطرق السريعة والداخلية التي تشمل 18 ممارسة كبرى لصيانة الطرق في مختلف مناطق البلاد بالمحافظات الست.
وقالت الدكتورة المشعان في تصريح صحفي
اليوم الاثنين إن توجيهاتها بالبدء في أعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة حولي تأتي بناء على توصيات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في إطار حرص الحكومة على صيانة وإصلاح البنى التحتية في البلاد.
وأضافت أن أعمال صيانة الطرق في حولي ستنطلق بالمناطق الأكثر تضررا ثم الأقل مع وجود رقابة وإشراف ومتابعة على أعمال الصيانة موضحة أن فرق عمل من وزارة الأشغال ستراقب تنفيذ أعمال الصيانة وأنه تم تشكيل لجنة لاختيار المهندسين المشرفين وعمل اختبارات لهم للتأكد من إدارتهم.
وشددت على ضرورة التنسيق لحل المواضيع العالقة الخاصة بأعمال صيانة الطرق مطالبة بسرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به.
ودعت جميع الأهالي إلى الصبر والتعاون مع الجهات المعنية خصوصا مع وجود بعض الطرق التي سيتم إغلاقها خلال الفترة المقبلة لأعمال الصيانة لافتة إلى أن ملف صيانة وإصلاح الطرق من أولويات القيادة السياسية.
وأعربت بهذا الشأن عن التقدير للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما بشأن دعم وتنفيذ مشاريع صيانة الطرق وصولا إلى تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن رؤية (كويت جديدة 2035).
من جانبه أكد المشرف على الصيانة الجذرية لأعمال الطرق المهندس ناصر الزعبي حرص فرق وزارة الأشغال على سلامة البنية التحتية لخطوط الصرف الصحي للأمطار من خلال التنظيف وإصلاح الأعطال.
وأشار الزعبي إلى أنه سيتم الانتقال إلى محافظة حولي حيث تشتمل أعمال الصيانة فيها على مناطق بيان ومشرف وسلوى والجابرية والسالمية ومبارك العبدالله والصديق داعيا أهالي المنطقة إلى التعاون لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد. (النهاية)
م س ع
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