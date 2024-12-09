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وزير الأشغال العامة: بدء أعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة حولي

12/9/2024 4:44:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 12 (كونا) -- أعلنت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بدء أعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة حولي ضمن عقود الصيانة الجذرية الجديدة لأعمال الطرق السريعة والداخلية التي تشمل 18 ممارسة كبرى لصيانة الطرق في مختلف مناطق البلاد بالمحافظات الست.
وقالت الدكتورة المشعان في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن توجيهاتها بالبدء في أعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة حولي تأتي بناء على توصيات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في إطار حرص الحكومة على صيانة وإصلاح البنى التحتية في البلاد.
وأضافت أن أعمال صيانة الطرق في حولي ستنطلق بالمناطق الأكثر تضررا ثم الأقل مع وجود رقابة وإشراف ومتابعة على أعمال الصيانة موضحة أن فرق عمل من وزارة الأشغال ستراقب تنفيذ أعمال الصيانة وأنه تم تشكيل لجنة لاختيار المهندسين المشرفين وعمل اختبارات لهم للتأكد من إدارتهم.
وشددت على ضرورة التنسيق لحل المواضيع العالقة الخاصة بأعمال صيانة الطرق مطالبة بسرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به.
ودعت جميع الأهالي إلى الصبر والتعاون مع الجهات المعنية خصوصا مع وجود بعض الطرق التي سيتم إغلاقها خلال الفترة المقبلة لأعمال الصيانة لافتة إلى أن ملف صيانة وإصلاح الطرق من أولويات القيادة السياسية.
وأعربت بهذا الشأن عن التقدير للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما بشأن دعم وتنفيذ مشاريع صيانة الطرق وصولا إلى تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن رؤية (كويت جديدة 2035).
من جانبه أكد المشرف على الصيانة الجذرية لأعمال الطرق المهندس ناصر الزعبي حرص فرق وزارة الأشغال على سلامة البنية التحتية لخطوط الصرف الصحي للأمطار من خلال التنظيف وإصلاح الأعطال.
وأشار الزعبي إلى أنه سيتم الانتقال إلى محافظة حولي حيث تشتمل أعمال الصيانة فيها على مناطق بيان ومشرف وسلوى والجابرية والسالمية ومبارك العبدالله والصديق داعيا أهالي المنطقة إلى التعاون لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد. (النهاية)

م س ع




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