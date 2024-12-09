الهند تدعو إلى المحافظة على وحدة أراضي سوريا واحترام تطلعات الشعب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 9 - 12 (كونا) -- دعت الهند اليوم الاثنين إلى المحافظة على وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا واحترام مصالح الشعب السوري وتطلعاته.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان إن نيودلهي تراقب الوضع في سوريا في ضوء التطورات الجارية مؤكدة ضرورة عمل جميع الأطراف من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا.
وقالت (الخارجية) الهندية إن نيودلهي تدعو إلى عملية سياسية
سلمية وشاملة بقيادة سورية تحترم مصالح وتطلعات جميع قطاعات المجتمع السوري.
وشهدت الأوضاع في سوريا تطورا سياسيا وميدانيا بدأ منذ أيام باشتباكات بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية سيطر على إثرها مسلحو هذه الفصائل على عدد من المناطق في الشمال لا سيما في (حماة وإدلب وحلب) قبل إعلان الفصائل أمس الأحد سيطرتها على مدينة حمص والعاصمة دمشق. (النهاية)
ا ت ك / م ج ب
MENAFN09122024000071011013ID1108970489
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