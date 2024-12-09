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الهند تدعو إلى المحافظة على وحدة أراضي سوريا واحترام تطلعات الشعب

12/9/2024 4:44:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 9 - 12 (كونا) -- دعت الهند اليوم الاثنين إلى المحافظة على وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا واحترام مصالح الشعب السوري وتطلعاته.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان إن نيودلهي تراقب الوضع في سوريا في ضوء التطورات الجارية مؤكدة ضرورة عمل جميع الأطراف من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا.
وقالت (الخارجية) الهندية إن نيودلهي تدعو إلى عملية سياسية سلمية وشاملة بقيادة سورية تحترم مصالح وتطلعات جميع قطاعات المجتمع السوري.
وشهدت الأوضاع في سوريا تطورا سياسيا وميدانيا بدأ منذ أيام باشتباكات بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية سيطر على إثرها مسلحو هذه الفصائل على عدد من المناطق في الشمال لا سيما في (حماة وإدلب وحلب) قبل إعلان الفصائل أمس الأحد سيطرتها على مدينة حمص والعاصمة دمشق. (النهاية)

ا ت ك / م ج ب



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