إقلاع الطائرة السادسة من الجسر الجوي الكويتي إلى لبنان تحمل 40 طنا من المواد الغذائية والطبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 9 - 12 (كونا) -- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين إقلاع الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى لبنان محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والبطانيات ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السفير خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن دولة الكويت تواصل تسيير قوافل الإغاثة للشعب اللبناني الشقيق من أجل تخفيف معاناته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا.
وأضاف المغامس أن مهمة الهلال الأحمر الكويتي الإغاثية تنطلق من ثوابت الكويت والتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما بتقديم العون والمساعدة للأشقاء والأصدقاء من المنكوبين في أي مكان بالعالم.
ولفت إلى استمرار العمل الإغاثي الكويتي ومساعدة المتضررين جراء العدوان الصهيوني على لبنان وذلك بالتنسيق مع السفارة الكويتية في بيروت والسلطات اللبنانية ليتم توزيع المساعدات الإغاثية للأشقاء اللبنانيين.
وأعرب عن الشكر والتقدير لوزارة الدفاع وجهود وإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على تسيير الجسر الجوي الإغاثي للبنان من قاعدة عبدالله المبارك الجوية.
وأثنى المغامس على جهود وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية والمتبرعين والموظفين ومتطوعي الهلال الأحمر الكويتي على المساهمة بإنجاح هذه المهمة الإنسانية مؤكدا في الوقت نفسه حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الكويت لتقديم الدعم والمساندة للشعب اللبناني الشقيق.
وقبل رحلة اليوم سيرت الكويت عبر الجسر الجوي ست طائرات إغاثية بحمولة 190 طنا من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية المختلفة خصصت منها أربع طائرات لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم الأشقاء في لبنان. (النهاية)
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