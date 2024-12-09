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إقلاع الطائرة السادسة من الجسر الجوي الكويتي إلى لبنان تحمل 40 طنا من المواد الغذائية والطبية

12/9/2024 4:44:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 12 (كونا) -- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين إقلاع الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى لبنان محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والبطانيات ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السفير خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن دولة الكويت تواصل تسيير قوافل الإغاثة للشعب اللبناني الشقيق من أجل تخفيف معاناته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا.
وأضاف المغامس أن مهمة الهلال الأحمر الكويتي الإغاثية تنطلق من ثوابت الكويت والتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما بتقديم العون والمساعدة للأشقاء والأصدقاء من المنكوبين في أي مكان بالعالم.
ولفت إلى استمرار العمل الإغاثي الكويتي ومساعدة المتضررين جراء العدوان الصهيوني على لبنان وذلك بالتنسيق مع السفارة الكويتية في بيروت والسلطات اللبنانية ليتم توزيع المساعدات الإغاثية للأشقاء اللبنانيين.
وأعرب عن الشكر والتقدير لوزارة الدفاع وجهود وإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على تسيير الجسر الجوي الإغاثي للبنان من قاعدة عبدالله المبارك الجوية.
وأثنى المغامس على جهود وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية والمتبرعين والموظفين ومتطوعي الهلال الأحمر الكويتي على المساهمة بإنجاح هذه المهمة الإنسانية مؤكدا في الوقت نفسه حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الكويت لتقديم الدعم والمساندة للشعب اللبناني الشقيق.
وقبل رحلة اليوم سيرت الكويت عبر الجسر الجوي ست طائرات إغاثية بحمولة 190 طنا من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية المختلفة خصصت منها أربع طائرات لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم الأشقاء في لبنان. (النهاية)

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