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رئيس الحرس الوطني يشيد بعلاقات الصداقة المتميزة بين الكويت والصين في شتى المجالات

12/9/2024 4:44:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 12 (كونا) -- أشاد رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح بعلاقات الصداقة المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية في شتى المجالات.
جاء ذلك حسب بيان صحفي للحرس الوطني اليوم الاثنين خلال استقبال الشيخ مبارك الحمود في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي يرافقه الملحق العسكري العميد شيويه تشوان لاي ومساعد الملحق العسكري المقدم ركن هو لايقانغ حيث قدموا له التهنئة بحصوله على ثقة القيادة السياسية وتعيينه رئيسا للحرس الوطني.
وذكر البيان أن‏ رئيس الحرس الوطنيأ تقدم بالشكر والتقدير للسفير الصيني والوفد المرافق له على تهنئته. (النهاية)

ع ح ك




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