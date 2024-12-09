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أمين (مجلس التعاون): مواقف دول المجلس ثابتة في دعم سوريا وتحقيق تطلعات شعبها

12/9/2024 4:44:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 12 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون بشأن دعم سوريا وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والمحافظة على وحدة أراضي سوريا واحترام استقلالها وسيادتها.
وجدد البديوي في تصريح صحفي التأكيد على رفض دول مجلس التعاون الخليجي التدخلات الإقليمية في الشؤون السورية وكل ما يمس الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
وشدد على أهمية حماية المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة داعيا في الوقت ذاته جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتوفير المساعدات الإنسانية من أجل العمل على انتقال سياسي سلمي يحقق مصالح الشعب السوري. (النهاية)

ع ش / ف ل ا




MENAFN09122024000071011013ID1108970486

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