أمين (مجلس التعاون): مواقف دول المجلس ثابتة في دعم سوريا وتحقيق تطلعات شعبها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 9 - 12 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون بشأن دعم سوريا وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والمحافظة على وحدة أراضي سوريا واحترام استقلالها وسيادتها.
وجدد البديوي في تصريح صحفي
التأكيد على رفض دول مجلس التعاون الخليجي التدخلات الإقليمية في الشؤون السورية وكل ما يمس الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
وشدد على أهمية حماية المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة داعيا في الوقت ذاته جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتوفير المساعدات الإنسانية من أجل العمل على انتقال سياسي سلمي يحقق مصالح الشعب السوري. (النهاية)
ع ش / ف ل ا
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