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وزارة العدل في كوريا الجنوبية تفرض حظر سفر على الرئيس يون سوك يول

12/9/2024 4:44:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 9 - 12 (كونا) -- فرضت وزارة العدل في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين حظر سفر على الرئيس يون سوك يول في انتظار التحقيق معه بتهمة الخيانة وتهم أخرى تتعلق بفرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلا عن الوزارة قولها في بيان إن هذا القرار جاء بعد وقت قصير من تقديم مكتب التحقيق المعني بفساد كبار المسؤولين طلبا بحظر السفر.
وقد تم تسجيل الرئيس يون كمشتبه به للتحقيق معه من قبل الشرطة الكورية والنيابة العامة في تهم "الخيانة والتمرد وإساءة استخدام السلطة" تم توجيهها ضده والعديد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين المتورطين في عملية إصدار قرار الأحكام العرفية الثلاثاء الماضي.
وأعلن الرئيس يون في خطاب تلفزيوني مباشر الثلاثاء الماضي تطبيق العمل بالأحكام العرفية وحالة الطوارئ العسكرية "من أجل حماية سيؤول من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر".
ومرر البرلمان الكوري الجنوبي عقب ذلك في جلسة عامة تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية التي أعلن عنها الرئيس يون حصل على موافقة الأغلبية.
كما تقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وخمسة أحزاب معارضة أخرى في وقت سابق باقتراح لعزل رئيس كوريا الجنوبية بدعوى أن إعلانه للأحكام العرفية يمثل "انتهاكا للدستور وقوانين أخرى" ولكن تم إلغاؤه أمس الأول السبت بعد أن قاطع جميع المشرعين من حزب قوة الشعب الحاكم التصويت على الاقتراح باستثناء ثلاثة. (النهاية)

م ك / م خ




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