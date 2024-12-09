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(كونا) تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم (إنقاذ حياة) بالتعاون مع وزارة الصحة

12/9/2024 4:44:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ميرفت عبدالدايم (حدث.مصور)
الكويت - 9 – 12 (كونا) -– نظمت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين حملتها السنوية لموظفي الوكالة للتبرع بالدم بالتعاون مع إدارة خدمات نقل الدم في زارة الصحة تحت شعار (التبرع بالدم.. إنقاذ حياة) للمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدم بمستشفيات الوزارة وإنقاذ العديد من المرضى ومصابي الحوادث.
وتعنى الحملة كذلك بحث الجميع لاسيما موظفي الوكالة على التبرع بالدم بانتظام لمصلحة المرضى المعتمدين على نقل الدم إليهم والمساهمة في تأمين إمدادات آمنة للدم وإنقاذ أرواح المرضى أو مصابي الحوادث.
وعلاوة على ذلك يشكل التبرع بالدم أحد أنواع التكافل الاجتماعي وقيم الإيثار بين الناس وعملا إنسانيا نبيلا يساهم في إنقاذ حياة آلاف من المرضى الذين يكونون بأمس الحاجة لنقل الدم. (النهاية)

م ر ف




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