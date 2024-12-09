(كونا) تنظم حملتها السنوية للتبرع بالدم (إنقاذ حياة) بالتعاون مع وزارة الصحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من ميرفت عبدالدايم (حدث.مصور)
الكويت - 9 – 12 (كونا) -– نظمت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين حملتها السنوية لموظفي الوكالة للتبرع بالدم بالتعاون مع إدارة خدمات نقل
الدم في زارة الصحة تحت شعار (التبرع بالدم.. إنقاذ حياة) للمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدم بمستشفيات الوزارة وإنقاذ العديد من المرضى ومصابي الحوادث.
وتعنى الحملة كذلك بحث الجميع لاسيما موظفي الوكالة على التبرع بالدم بانتظام لمصلحة المرضى المعتمدين على نقل الدم إليهم والمساهمة في تأمين إمدادات آمنة للدم وإنقاذ أرواح المرضى أو مصابي الحوادث.
وعلاوة على ذلك يشكل التبرع بالدم أحد أنواع التكافل الاجتماعي وقيم الإيثار بين الناس وعملا إنسانيا نبيلا يساهم في إنقاذ حياة آلاف من المرضى الذين يكونون بأمس الحاجة لنقل الدم. (النهاية)
م ر ف
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