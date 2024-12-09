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ارتفاع أسعار النفط والذهب عالميا

12/9/2024 4:41:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مدعومة بالأوضاع الجيوسياسية، التي طغت على مخاوف ناجمة عن ضعف الطلب في الصين أكبر مستورد للخام في العالم.


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا لتصل إلى 71.34 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتًا لتصل إلى 67.42 دولار للبرميل.


وارتفع سعر أونصة الذهب بعد أن عزز البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب الشهر الماضي، منهياً توقفاً دام 6 أشهر في موجة شراء كانت تشكل دعماً رئيسياً للمعدن النفيس.


وصعد سعر الذهب بنسبة 0.6 بالمئة ليقترب من 2650 دولاراً للأونصة، بعد أن أعلن بنك الشعب الصيني السبت الماضي شراء 160,000 أونصة الشهر الماضي، حيث تعد هذه الإضافة هي الأولى منذ نيسان الماضي، عندما توقف البنك عن سلسلة مشتريات استمرت 18 شهراً، دعمت خلالها الأسعار وسط شهية قوية من المؤسسات العامة العالمية.


ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، قادت الصين الطلب خلال الربع الأول من العام وكانت أكبر مشترٍ في عام 2023، حيث يعكس استئناف المشتريات استمرار رغبة البنك المركزي الصيني في تنويع احتياطياته وحماية نفسه من تراجع قيمة العملة، حتى مع تداول الذهب عند مستويات تاريخية مرتفعة، كما سجلت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم مكاسب طفيفة.


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