ارتفاع أسعار النفط والذهب عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مدعومة بالأوضاع الجيوسياسية، التي طغت على مخاوف ناجمة عن ضعف الطلب في الصين أكبر مستورد للخام في العالم.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا لتصل إلى 71.34 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتًا لتصل إلى 67.42 دولار للبرميل.
وارتفع سعر أونصة الذهب بعد أن عزز البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب الشهر الماضي، منهياً توقفاً دام 6 أشهر في موجة شراء كانت تشكل دعماً رئيسياً للمعدن النفيس.
وصعد سعر الذهب بنسبة 0.6 بالمئة ليقترب من 2650 دولاراً للأونصة، بعد أن أعلن بنك الشعب الصيني السبت الماضي شراء 160,000 أونصة الشهر الماضي، حيث تعد هذه الإضافة هي الأولى منذ نيسان الماضي، عندما توقف البنك عن سلسلة مشتريات استمرت 18 شهراً، دعمت خلالها الأسعار وسط شهية قوية من المؤسسات العامة العالمية.
ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، قادت الصين الطلب خلال الربع الأول من العام وكانت أكبر مشترٍ في عام 2023، حيث يعكس استئناف المشتريات استمرار رغبة البنك المركزي الصيني في تنويع احتياطياته وحماية نفسه من تراجع قيمة العملة، حتى مع تداول الذهب عند مستويات تاريخية مرتفعة، كما سجلت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم مكاسب طفيفة.
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