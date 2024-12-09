المجلس الأعلى للسكان ينظم لقاءات في المحافظات حول مجالات الصحة الأسرية

عقد المجلس الأعلى للسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشتي عمل في أقاليم المملكة الثلاثة لعرض ومناقشة القضايا والدراسات ذات الأولوية في مجالات الصحة الأسرية عامة والإنجابية خاصة، استناداً لنتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2023.

وهو المسح الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة بصورة دورية كل خمس سنوات منذ عام 1990. وتم تنظيم هذه الورش ضمن الحرص المستمر للمجلس على إشراك المختصين والمعنيين في محافظات المملكة من أجل ضمان إسهامهم في تحديد الأولويات البحثية والبرامجية والخدمية التي يتعين العمل عليها خلال عام 2025.



وتم في هذه الورش عرض ومناقشة مسودة تقرير أعده المجلس يحدد أولويات قضايا ودراسات الصحة الإنجابية كما أظهرتها نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2023، فهذا المسح يوفر معلومات غزيرة جداً تساعد في تقييم التغيرات الديموغرافية والصحية منذ المسح السابق، وتقييم نتاجات الاستراتيجيات والبرامج السكانية والصحية، ويساعد في تحديد الأولويات التي يتعين تناولها وتخصيص الموارد اللازمة لها.



وعقدت الورشة الأولى لمحافظات إقليمي الوسط والشمال بتاريخ 28/11/2024، وشارك فيها من وزارة الصحة مديرة مديرية صحة المرأة والطفل ورئيس شعبة المعلومات في مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي ومدراء الصحة في محافظات الوسط والشمال؛ ممثلون عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ الخدمات الطبية الملكية؛ دائرة الإحصاءات العامة؛ المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة؛ كليات الطب والتمريض في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة آل البيت؛ جمعية العون الصحي الأردنية؛ مشروع جودة الخدمات الصحية. في حين عقدت الورشة الثانية لمحافظات إقليم الجنوب مؤخراً، وشارك فيها مدراء الصحة وممثلين من أقسام مديريات الصحة في محافظات الجنوب؛ وممثلون عن كليات الطب والتمريض في الجامعة الأردنية/ العقبة وجامعة العقبة للعلوم الطبية وجامعة الحسين وجامعة مؤتة؛ مستشفى الطفيلة الحكومي، مركز صحي الشامية، مستشفى الشيخ محمد بن زايد/العقبة.

وبين أمين عام المجلس الأعلى للسكان الاستاذ الدكتور عيسى المصاروة خلال هذه الورش الصلة بين نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية وأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلة، وكذلك انعكاسات نتائج هذه المسوح على السياسات والبرامج والخدمات الساعية إلى تحسين الأوضاع الصحية للأسرة في الأردن خاصة صحة الأمهات والمواليد والأطفال واليافعين وكبار السن وذوي الإعاقة.

واستعرض مُعد التقرير الدكتور موسى العجلوني منهجية ومعايير تحديد أولويات القضايا والدراسات ذات الصلة بالصحة الإنجابية، وقضايا الصحة الإنجابية ذات الأولوية باستخدام هذه المعايير. كما عرض مسودة قوائم دراسات الصحة الإنجابية التي تفضي إلى سياسات، والدراسات التي تفضي إلى برامج، والدراسات التي تفضي إلى خدمات، وعرض أيضاً الأوزان التي سيتم على أساسها تقييم معايير اولويات دراسات الصحة الإنجابية، حيث قام المشاركون من خلال مجموعات العمل التي قُسمت حسب محاور التقرير (سياسات، برامج، خدمات) بمراجعة هذه الدراسات واقتراح التعديلات عليها، ووضع أوزان لكل منها.

وسوف يقوم المجلس الأعلى للسكان قريباً بإطلاق النسخة النهائية من هذا التقرير ليكون ميسور التناول وموجهاً للأبحاث والدراسات في مجال الصحة الإنجابية للأكاديميين وللمؤسسات الوطنية ذات العلاقة وللباحثين وطلبة الدراسات العليا، وسيعمل المجلس على تعميم هذه الأولويات على كافة الجهات ذات العلاقة، ضمن جهوده في توفير بيئة ممكنة للبحث من شأنها تمكين صانعي السياسات ومعدي البرامج من استخدام الأدلة الرقمية والعلمية في مجال اتخاذ القرارات وتنفيذ الممارسات الهادفة لتحسين الجوانب الرئيسية للصحة الأسرية.