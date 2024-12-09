طلب قوي على الدينار العام الحالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية إن الطلب على الدينار كان قوياً خلال العام الحالي، ولاسيما وأن السياحة العربية والداخلية كانت جيدة جدا، الأمر الذي اسهم في انتعاش سوق الصرافة المحلية، مشيراً إلى زيادة الحوالات الواردة والصادرة بنحو 3 بالمئة مقارنة مع أعوام سابقة.
وتوقع ديرانية أن تشهد الأسواق انتعاشة أكبر مع بداية العام المقبل، في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، واحتمالات انخفاض العملات الأوروبية، مع رفع الفائدة على الدولار الأميركي.
ولفت إلى أن الأوضاع التجارية المحلية كانت ضعيفة خلال هذا العام بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، آملاً أن تسترجع الأسواق نشاطها، في حال عودة النشاط التجاري بين المملكة وسوريا، التي تعد بوابة للأردن نحو تركيا وأوروبا.-(بترا)
MENAFN09122024000072011014ID1108970443
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.