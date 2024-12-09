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طلب قوي على الدينار العام الحالي

12/9/2024 4:41:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية إن الطلب على الدينار كان قوياً خلال العام الحالي، ولاسيما وأن السياحة العربية والداخلية كانت جيدة جدا، الأمر الذي اسهم في انتعاش سوق الصرافة المحلية، مشيراً إلى زيادة الحوالات الواردة والصادرة بنحو 3 بالمئة مقارنة مع أعوام سابقة.


وتوقع ديرانية أن تشهد الأسواق انتعاشة أكبر مع بداية العام المقبل، في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، واحتمالات انخفاض العملات الأوروبية، مع رفع الفائدة على الدولار الأميركي.


ولفت إلى أن الأوضاع التجارية المحلية كانت ضعيفة خلال هذا العام بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، آملاً أن تسترجع الأسواق نشاطها، في حال عودة النشاط التجاري بين المملكة وسوريا، التي تعد بوابة للأردن نحو تركيا وأوروبا.-(بترا)

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