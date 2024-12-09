بنك الإسكان يرعى مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول

قدّم بنك الإسكان رعايته لمؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، الذي عُقد تحت الرعاية الملكية السامية يوم الأربعاء 4 كانون الأول 2024، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.

وتم تنظيم المؤتمر الهادف إلى بحث فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من قبل غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبدعم من الأمانة العامة للمجلس.

وتأتي هذه الرعاية ضمن حرص البنك على تمكين المؤسسات التي تسعى إلى دعم القطاع الاقتصادي، ودعم المبادرات والفعاليات الهامة التي تعزز مكانة المملكة كمنصة استثمارية جاذبة.

كما تُعد رعاية المؤتمر الذي حمل عنوان: ""شراكات ... استثمار ... تكامل اقتصادي"" جزءاً من نشاطات البنك التي يسعى من خلالها إلى تمكين التعاون الاستثماري الأردني الخليجي ليصبح أكثر استدامة وتنوعاً وقدرة على تحفيز النمو في العديد من المجالات، وذلك بالتماشي مع أعمال وأهداف البنك الأساسية في خدمة الاقتصاد المحلي والعربي.

ويشار إلى أن المؤتمر شهد مشاركة أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف الخليجية واتحاداتها، ورؤساء المنظمات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، فضلاً عن نخبة من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين والخليجيين.

وناقش المؤتمر في جلساته الحوارية فرص التعاون في مجالات كالنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة العلاجية، والتكنولوجيا.