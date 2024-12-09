زين دريعي.. مخرجة أردنية على قائمة نجوم الغد العرب

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

في إنجاز جديد للسينما الأردنية، اختيرت المخرجة الشابة زين دريعي ضمن برنامج نجوم الغد العرب للعام الحالي، الذي تنظمه مجلة "سكرين إنترناشونال". ويعد هذا الحدث تكريما لطاقات سينمائية واعدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واختيرت زين إلى جانب مواهب عربية وعالمية من الممثلين، وهم أميمة بريدي (المغرب)، ماريا بحراوي (السعودية)، محسن الخالفي (اليمن)، عصام عمر (مصر)، وأعلن عنها في الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يقام حاليا في جدة بالمملكة العربية السعودية.



يمثل اختيار زين دريعي ضمن هذا البرنامج إنجازا كبيرا، ليس فقط لمسيرتها الفنية، ولكن أيضا للسينما الأردنية ككل، والتي سبقها إليها ضمن هذه القائمة أيضا المخرجة سنثيا مدانات شرايحة والمخرج أمجد الرشيد، مما يؤكد أن المخرجين الأردنيين يمتلكون رؤية إبداعية متميزة ويمهد الطريق أمامهم للظهور على الساحة العالمية.

وتمثل مشاركة دريعي في البرنامج فرصة لتوسيع نطاق التأثير الأردني في صناعة السينما الدولية من خلال عرض قصص ذات طابع محلي، لكنها تعكس قضايا إنسانية عامة.

وتم إطلاق برنامج "نجوم الغد العرب" لأول مرة العام 2016 في دبي، ويستمر في تقديم مواهب عربية استثنائية. وينظم هذا الحدث بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبرعاية Film Alula، مما يضفي عليه طابعا إقليميا ودوليا. يعد البرنامج امتدادا لمبادرات مجلة "سكرين" في تسليط الضوء على المواهب الناشئة، التي شملت في السابق أسماء بريطانية وعالمية بارزة، مثل بنديكت كامبرباتش وإيميلي بلانت.

وعن اختيارها ضمن هذه القائمة، تقول زين في تصريح لـ"الغد": "اختياري ضمن قائمة نجوم الغد العرب للعام 2024 هو شرف كبير لي ومسؤولية في الوقت ذاته. إنه اعتراف بمسيرتي السينمائية ورؤيتي الخاصة، وأيضا فرصة لتسليط الضوء على السينما الأردنية الحديثة. بالنسبة لي، هذا الاختيار يعزز ثقتي في أن العمل الجاد والقصص الصادقة يمكنها أن تجد طريقها إلى الجمهور العالمي، ويجعلني أشعر أنني على المسار الصحيح في رحلتي كمخرجة تسعى لخلق أعمال تمس القلوب والعقول".

زين، التي صنعت لنفسها اسما كأحد من أبرز الأصوات الجديدة في السينما الأردنية، بدأت مسيرتها بإخراج أفلام قصيرة تركت بصمتها في المهرجانات العالمية. فيلمها القصير الأول "أفق" العام 2013 تناول قضايا إنسانية بطريقة شاعرية، ولاقى إشادة نقدية. وفي العام 2019، قدمت فيلم "سلام"، وهو دراما نفسية عرضت في مهرجان فينيسيا ضمن مسابقة "آفاق الأفلام القصيرة" وحصل على جائزة أفضل فيلم عربي قصير في مهرجان الجونة السينمائي.

تقول زين عن هذه الأعمال: "كل فيلم أقدمه هو جزء مني، يحمل ملامح من تجربتي الشخصية ورؤيتي للعالم. فيلم سلام، على سبيل المثال، كان استكشافا لأبعاد الألم النفسي والقرارات الصعبة التي نواجهها في الحياة، وشكل نقطة تحول في مسيرتي؛ حيث أكد لي أهمية الاستمرار في البحث عن قصص حقيقية ومؤثرة. القائمة تتيح لي فرصة للتواصل مع صناع الأفلام والجمهور من مختلف أنحاء العالم، وتؤكد أن السينما الأردنية لديها ما تقدمه على الساحة الدولية. بالنسبة لي، هذه فرصة لأعرض كيف يمكن للقصص المحلية أن تكون ذات بعد عالمي وتؤثر في جمهور متعدد الثقافات".

كما تعتقد أن الاختيار يعزز من أهمية دعم المخرجات الشابات في العالم العربي، قائلة "وجودي كمخرجة ضمن هذه القائمة هو رسالة لكل شابة عربية أن قصتها يمكن أن تصل، وأن الإبداع والعمل الجاد هما مفتاح النجاح في هذا المجال الصعب".

"طموحي من خلال هذا الفيلم هو تسليط الضوء على وصمة العار والصمت المحيطين بالأمراض النفسية في العالم العربي. أردت أن أتناول موضوعا حساسا يواجهه كثيرون بصمت، آملاً أن يبدأ هذا العمل حوارا أوسع حول الصحة النفسية في منطقتنا"، تقول زين دريعي.

وتضيف: "أطمح لعرض الفيلم في واحد من المهرجانات الكبرى في العام 2025 بعد أن أتممنا تصويره في عمّان خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر). لقد كان جدول التصوير صارما للغاية، حيث كان علينا إنجازه خلال 22 يوما فقط. التحديات كانت هائلة، خاصة مع ميزانية تقل عن مليون دولار أميركي، إلى جانب صعوبة العثور على مواقع تصوير مناسبة داخل المدينة".

الفيلم أعاد التعاون بين دريعي والمنتج علاء الأسعد من شركة Tabi360، الذي سبق أن أنتج فيلمها القصير Give Up The Ghost العام 2019. وتعلق زين على هذا التعاون قائلة: "وجود علاء كان ضروريا لإدارة المشروع وتجاوز التحديات الإنتاجية. الدعم الذي حصلنا عليه من جهات مثل صندوق البحر الأحمر، مؤسسة الدوحة للأفلام، صندوق الأردن للأفلام، والهيئة الملكية للأفلام، إضافة إلى منحة من صندوق آفاق، كان جزءا أساسيا من رحلة الفيلم".

يتألق في "غرق" مجموعة من الممثلين البارزين، مثل كلارا خوري، وسام طبيلة، ومحمد نزار في أول دور رئيسي له. أما مدير التصوير فاروق العريض، المعروف بعمله مع كوثر بن هنية في "بنات ألفة"، فقد أضفى رؤيته الفريدة على الفيلم. تقول زين: "كان العمل مع فاروق إضافة كبيرة، فقد جلب معه أسلوبا بصريا يعكس روح القصة ويعزز المشاعر المعقدة التي يحملها الفيلم".

زين، التي وقعت في حب السينما عندما شاهدت تيتانيك للمرة الأولى في عمر العاشرة، انطلقت في رحلتها الفنية بدراسة الإخراج وكتابة السيناريو في تورونتو. عملت بعد تخرجها في أفلام فلسطينية مع أسماء بارزة مثل آن ماري جاسر، ثم أخرجت فيلمها القصير الأول "أفق" Horizon العام 2013، وبدأت كتابة "غرق" في 2017. تقول: "أردت أن يكون هذا الفيلم تعبيرا شخصيا عن ضغوط مجتمعية نعيشها جميعا، لكن بطريقة فنية تنقل رسالة إنسانية".

وتشرح "قصة فيلمي تدور حول الحب، فهو معقد ونقي وغير مشروط، وهو فيلم لا أي يحمل أجندات سياسية ولا يقدم أبطالاً نموذجيين، بل يتناول الأسئلة التي تتحدى تصوراتنا عن الحقيقة والخيال والطبيعي وغير الطبيعي. أردت أن أروي قصة تمس الناس في أي مكان، وأن أسلط الضوء على هشاشة الإنسان وقوته في آن واحد".

وتتابع زين: "إقليميا، طموحي هو المساهمة في تطوير السينما الأردنية من خلال قصص شخصية تعكس ضغوطا مجتمعية، بينما أرتقي بالسرديات التي تنبع من ثقافتنا. أما عالميا، فأهدف إلى الوصول لجمهور دولي وتقديم أعمال تدعو للتأمل والحوار الثقافي. حلمي الأكبر هو أن أستمر في الكتابة والإخراج طوال حياتي، لأن هذا ما يدفعني للاستمرار كفنانة مستقلة".

رفض التدخل الأجنبي لحماية الهوية السينمائية

تقول زين: "منذ البداية، كان واضحا بالنسبة لي أنني لن أقبل بأي تدخل أجنبي في نص الفيلم، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن تمويل أوروبي كبير. شعرت أن أي تدخل خارجي قد يمحو الهوية الأصلية للفيلم، ويحول قصته إلى شيء يرضي توقعات غريبة عن واقعنا وثقافتنا".

وتضيف: "أردت أن يكون الفيلم انعكاسا حقيقيا لما أؤمن به كفنانة عربية، دون أن تُفرض عليه أجندات أو رؤى لا تمثلنا. رفضت العروض التي جاءت مشروطة بتغييرات في النص أو الرسالة، لأنني أؤمن بأن السينما يجب أن تعكس أصواتنا الأصيلة، لا أن تكون مجرد وسيلة لإرضاء الآخر".

كان هذا القرار صعبا، خاصة مع التحديات الإنتاجية والتمويلية التي واجهتها زين وفريقها. "منتجي علاء الأسعد كان شريكا أساسيا في هذه الرحلة، حيث أسهم في إدارة الميزانية بشكل دقيق ليناسب احتياجات الفيلم، من دون أن نضطر للتنازل عن رؤيتنا"، بحسب زين.

تؤمن دريعي أن استقلالية الفنان هي ما يمنح العمل قوته وأصالته، قائلة "ربما جعل هذا القرار الأمور أصعب، لكنه منحني حرية كاملة لأروي القصة كما شعرت بها، من دون أي تلاعب أو تأثير خارجي. كان هدفي تقديم فيلم يمس الناس على المستوى الإنساني، ويعبر عن هويتنا بعيدا عن الصور النمطية التي يتوقع منا تقديمها".