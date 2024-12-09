56 ألف مواطن استفادوا من قرار إعفاء المركبات منتهية الترخيص

في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتعزيز الالتزام بالسلامة المرورية، تشهد أقسام الترخيص ومحطات الترخيص المتنقلة إقبالاً واسعاً من المواطنين الراغبين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء، القاضي بإعفاء المركبات منتهية الترخيص من الغرامات والرسوم الإضافية.



ويهدف القرار الذي يستمر حتى نهاية كانون الأول الحالي ، والذي استفاد منه نحو 56 ألف مواطن، إلى تشجيع المواطنين على تصويب أوضاع مركباتهم، حيث أطلقت إدارة ترخيص السواقين والمركبات محطات ترخيص متنقلة متكاملة لتقديم خدماتها في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية.



وتوفر هذه المحطات خدمات فحص المركبات وتجديد الترخيص ودفع الرسوم، ما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات دون حاجة التنقل إلى مراكز الترخيص الرئيسية.



وأكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، في مقابلة خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الإدارة تعمل عبر 22 قسماً و13 محطة ترخيص متنقلة، 3 منها تقدم خدماتها بعد ساعات الدوام الرسمي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى التخفيف على المواطنين، لا سيما من تأثرت أوضاعهم المالية وأعاقت قدرتهم على الالتزام بترخيص مركباتهم في موعدها.



وأوضح العميد القرعان، أن القرار يشمل إعفاء المركبات المنتهية ترخيصها من جميع الغرامات المترتبة عليها، بما في ذلك إعفاء المركبات التي تجاوزت مدة انتهاء ترخيصها أكثر من سنتين من رسوم إعادة التسجيل والغرامات.



وأضاف أن نحو 56553 مواطناً قد استفادوا من هذا القرار منذ بدء تطبيقه وحتى الخامس من كانون الأول.



كما شهدت المحطات المتنقلة في مناطق البادية إقبالاً كبيراً من المواطنين، ما يعكس أهمية هذه المبادرة في تسهيل الخدمات وضمان الالتزام بالقوانين المرورية.



وفي إطار تحسين الخدمات، أوضح أن الإدارة تعمل على تطوير بوابتها الإلكترونية التي توفر 39 خدمة، مع خطط مستقبلية للتحول إلى نظام الدفع الإلكتروني وإصدار القسائم الإلكترونية، مشيرا إلى اعتماد تطبيق "سند" لإبراز رخص القيادة إلكترونياً، ما يسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين.



وأكد أن الإدارة ملتزمة بتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدمين وتوفير حلول مرنة للمشاكل المتعلقة بترخيص المركبات، داعيا المواطنين مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة، إلى الاستفادة من هذه التسهيلات لتجنب الغرامات وتحقيق السلامة العامة.



ورصدت وكالة الأنباء الأردنية(بترا) آراء المواطنين الذين وصفوا القرار بالخطوة إلايجابية وقالت سهى العمري، إحدى المستفيدات من القرار، إن "هذه المبادرة جاءت في وقتها المناسب، حيث كنت أعاني من تراكم الغرامات على سيارتي، ومع هذا الإعفاء تمكنت من تصويب وضعي بسهولة، دون أعباء إضافية."



محمد الخالدي، مواطن من البادية الشمالية، أشاد بالخدمات المقدمة عبر المحطات المتنقلة، قائلا : "كنا نعاني في السابق من صعوبة الوصول إلى مراكز الترخيص، ولكن مع هذه المحطات أصبح بإمكاننا إنهاء إجراءاتنا في نفس اليوم"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الحكومة بتقديم خدمات عادلة وشاملة للمناطق النائية.



أما أحمد الزبيدي، قال: "الإعفاء من الغرامات شجعني على ترخيص مركبتي بعد سنوات من التأجيل، وأتمنى أن تستمر هذه التسهيلات في المستقبل".-(بترا)