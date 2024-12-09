الصفدي: نريد لسوريا أن تكون آمنة لكل أهلها وأن تستعيد عافيتها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن الأردن يتابع بحرص واهتمام شديدين مجريات الأمور في الجمهورية العربية السورية.
وقال الصفدي في جلسة النواب اليوم " نريد لسوريا أن تكون آمنة ومستقرة لكل أهلها، وأن تستعيد أمنها وعافيتها، وندعم أشقاءنا السوريين في جهودهم إطلاق عملية سياسية جامعة
تحفظ أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها، وتضمن الأمن لجميع مواطنيها، وتكون خالية من العصابات الإرهابية والإجرامية التي كان لأعمالها وجرائمها آثار دمارية على سوريا وعلى المنطقة برمتها.
ولفت الصفدي إلى أن الأردن يدعم العملية السياسية في سوريا ليختار الشعب السوري مستقبله ونظامه السياسي وقياداته بحيث يعود الأمن والاستقرار إلى سوريا وتعود لممارسة دورها دولة عربية رئيسة في المنطقة.
وبيّن أن الأردن يعمل بشكل مباشر وبالتنسيق مع المجتمع الدولي لتحقيق تلك الأهداف.
وأشار الصفدي إلى أن حل قضية اللاجئين هي بعودتهم إلى وطنهم.
وتابع الصفدي "نتمنى أن تعود سوريا إلى هدوئها من أجل عودة اللاجئين وتعليمات جلالة الملك هي الاستمرار بتقديم الدعم والمساعدة لسوريا وإعادة بناء مؤسساتها.
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