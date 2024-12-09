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الصفدي: نريد لسوريا أن تكون آمنة لكل أهلها وأن تستعيد عافيتها

12/9/2024 4:41:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن الأردن يتابع بحرص واهتمام شديدين مجريات الأمور في الجمهورية العربية السورية.
وقال الصفدي في جلسة النواب اليوم " نريد لسوريا أن تكون آمنة ومستقرة لكل أهلها، وأن تستعيد أمنها وعافيتها، وندعم أشقاءنا السوريين في جهودهم إطلاق عملية سياسية جامعة تحفظ أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها، وتضمن الأمن لجميع مواطنيها، وتكون خالية من العصابات الإرهابية والإجرامية التي كان لأعمالها وجرائمها آثار دمارية على سوريا وعلى المنطقة برمتها.

ولفت الصفدي إلى أن الأردن يدعم العملية السياسية في سوريا ليختار الشعب السوري مستقبله ونظامه السياسي وقياداته بحيث يعود الأمن والاستقرار إلى سوريا وتعود لممارسة دورها دولة عربية رئيسة في المنطقة.

وبيّن أن الأردن يعمل بشكل مباشر وبالتنسيق مع المجتمع الدولي لتحقيق تلك الأهداف.

وأشار الصفدي إلى أن حل قضية اللاجئين هي بعودتهم إلى وطنهم.

وتابع الصفدي "نتمنى أن تعود سوريا إلى هدوئها من أجل عودة اللاجئين وتعليمات جلالة الملك هي الاستمرار بتقديم الدعم والمساعدة لسوريا وإعادة بناء مؤسساتها.

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