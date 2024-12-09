افتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين في مجمع دوائر الامانة بالعبدلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوب عن أمين عمان الكبرى افتتح نائبه محمد رسمي القيسي اليوم الاثنين ، وبحضور مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ، عيادة الإقلاع عن التدخين في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي ، والمعرض الصحي الذي أقيم على هامش افتتاح العيادة.
وقال القيسي ، " إن افتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين وهي الرابعة ضمن مرافق أمانة عمان يعكس التزامنا بتوفير بيئة داعمة تسهم في تعزيز الصحة العامة ؛ من خلال تقدم فرصة للتخلص من عادة التدخين الضارة ؛ التي تنسجم مع طموحنا في بناء مدينة تكون فيها الصحة أولوية للجميع " .
وتهدف العيادة إلى تقديم استشارات وعلاجات مجانية لموظفي الامانة ومراجع مبنى الدوائر للإقلاع عن التدخين ، اضافة الى تقديم نصائح طبية لمساعدتهم على التخلص من عادة التدخين الضارة وبما ينعكس ايجابا على حياتهم .
وتوفر العيادة فحوصات متخصصه لقياس مستوى أول أكسيد الكربون، وضغط الدم، ومستوى السكر، وبما يتماشى مع جهود الامانة لتنفيذ خطتها التنفيذية لمكافحة التدخين لعام 2025 .
واشتمل المعرض الصحي الذي تم افتتاحه الى جانب العيادة على استعرض لابرز العلاجات والأدوات المساعدة للإقلاع عن التدخين وتوزيع برشورات توعوية مقدمه من مؤسسات متخصص لمكافحة التبغ .
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