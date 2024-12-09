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افتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين في مجمع دوائر الامانة بالعبدلي

12/9/2024 4:40:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مندوب عن أمين عمان الكبرى افتتح نائبه محمد رسمي القيسي اليوم الاثنين ، وبحضور مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ، عيادة الإقلاع عن التدخين في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي ، والمعرض الصحي الذي أقيم على هامش افتتاح العيادة.

وقال القيسي ، " إن افتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين وهي الرابعة ضمن مرافق أمانة عمان يعكس التزامنا بتوفير بيئة داعمة تسهم في تعزيز الصحة العامة ؛ من خلال تقدم فرصة للتخلص من عادة التدخين الضارة ؛ التي تنسجم مع طموحنا في بناء مدينة تكون فيها الصحة أولوية للجميع " .

وتهدف العيادة إلى تقديم استشارات وعلاجات مجانية لموظفي الامانة ومراجع مبنى الدوائر للإقلاع عن التدخين ، اضافة الى تقديم نصائح طبية لمساعدتهم على التخلص من عادة التدخين الضارة وبما ينعكس ايجابا على حياتهم .

وتوفر العيادة فحوصات متخصصه لقياس مستوى أول أكسيد الكربون، وضغط الدم، ومستوى السكر، وبما يتماشى مع جهود الامانة لتنفيذ خطتها التنفيذية لمكافحة التدخين لعام 2025 .

واشتمل المعرض الصحي الذي تم افتتاحه الى جانب العيادة على استعرض لابرز العلاجات والأدوات المساعدة للإقلاع عن التدخين وتوزيع برشورات توعوية مقدمه من مؤسسات متخصص لمكافحة التبغ .

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