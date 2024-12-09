التعليم العالي تعلن عن صرف مستحقات ورديات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المخصصات المالية لطلبة السنوات السابقة عن الفصل الثاني
2023-2024 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح أبناء الشمال والوسط الدارسين
في جامعات الجنوب للعام الجامعي 2023 -2024 في كل من: جامعة الحسين بن طلال، وجامعة
الطفيلة التقنية، والجامعة الأردنية / فرع العقبة.
ويمكن للطلبة
استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال
المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق
17 -12-2024، كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف مستحقات الطلبة عن الفصل
الصيفي 2023-2024 عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.
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