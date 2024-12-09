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رويترز: المعارضة السورية المسلحة أبلغت تركيا قبل نحو 6 أشهر بهجومها وحصلت على موافقتها

12/9/2024 4:40:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت تقارير إعلامية إن المعارضة السورية المسلحة أخطرت تركيا قبل نحو 6 أشهر بخططها لتنفيذ عملية هجومية ضد الحكومة السورية وحصلت على "موافقتها الضمنية".
وقالت وكالة "رويترز": "جماعات المعارضة السورية أبلغت تركيا قبل نحو ستة أشهر بخططها لشن هجوم كبير وحصلت على موافقتها الضمنية".


وتشير الوكالة، إلى أن ممثلي المعارضة أطلعوا تركيا على تفاصيل العملية المخطط لها بعد محاولات أنقرة الفاشلة لإجراء اتصالات مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد.


وبحسب مصادر الوكالة فإن المعارضة المسلحة لا تستطيع أن تبدأ تحركاتها دون إخطار تركيا مسبقا.


بدوره، قال مسؤول أمربكي للوكالة إن واشنطن لم تكن على علم بأن تركيا "وافقت ضمنيا" على خطط المعارضة السورية المسلحة لمهاجمة حلب في شمال سوريا.


وأعلنت فصائل المعارضة السورية صباح أمس الأحد في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق وهروب الأسد إلى جهة غير معروفة.


جاء ذلك عقب هجوم مسلح واسع النطاق شنته فصائل المعارضة السورية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" استهدف مواقع الجيش في محافظتي حلب وإدلب.
وبحلول مساء يوم 7 ديسمبر استولت المعارضة على مدن حلب وحماة ودير الزور ودرعا وحمص.


وفي صباح يوم 8 ديسمبر دخلت قوات المعارضة العاصمة دمشق، وسيطرت على المدينة.

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