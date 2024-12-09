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حقيقة صورة الأسد وزوجته في موسكو بعد منحهما اللجوء (فيديو)

12/9/2024 4:40:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تداولت منصات إخبارية عربية وأجنبية مساء الأحد صورة قيل إنها لبشار الأسد وزوجته أسماء لحظة وصولهما إلى العاصمة الروسية.

وبعد البحث والتدقيق، تبين أن الصورة ملتقطة عند زيارتهم لمدينة حلب بعد الزلزال الذي تعرضت له سوريا في 6 فبراير 2023، حيث يظهر فيها أيضا محافظ حلب.

وتبين أن مقطع الفيديو الذي تم أخذ الصورة منه، نشرته قناة الرئاسة السورية في 10 فبراير 2023 خلال زيارة الأسد لمشفى حلب الجامعي.

ويأتي ذلك بعد سيطرة المعارضة على سورية المسلحة على العاصمة دمشق، وسقوط نظام بشار الأسد. الذي وصل مع أفراد عائلته لاحقا أنه إلى العاصمة الروسية موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء.-(RT)

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