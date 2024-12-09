حقيقة صورة الأسد وزوجته في موسكو بعد منحهما اللجوء (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تداولت منصات إخبارية عربية وأجنبية مساء الأحد صورة قيل إنها لبشار الأسد وزوجته أسماء لحظة وصولهما إلى العاصمة الروسية.
وبعد البحث والتدقيق، تبين أن الصورة ملتقطة عند زيارتهم لمدينة حلب بعد الزلزال الذي تعرضت له سوريا في 6 فبراير 2023، حيث يظهر فيها أيضا محافظ حلب.
وتبين أن مقطع الفيديو الذي تم أخذ الصورة منه، نشرته قناة الرئاسة السورية في 10 فبراير 2023 خلال زيارة الأسد لمشفى حلب الجامعي.
ويأتي ذلك بعد سيطرة المعارضة على سورية المسلحة على العاصمة دمشق، وسقوط نظام بشار الأسد. الذي وصل مع أفراد عائلته لاحقا أنه إلى العاصمة الروسية موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء.-(RT)
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