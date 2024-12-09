دعوات تطالب الكونغرس بالتحقيق مع عائلة بايدن لعفوه عن ابنه هانتر

دعا الرئيس التنفيذي السابق والمسؤول القضائي للجنة الصناعية في ولاية كارولينا الشمالية تشارلتون ألين الكونغرس الجديد إلى التحقيق مع عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وأكد ألين عبر مجلة "The American Thinker"، على حاجة وزارة العدل إلى مواصلة الضغط والتحقيق الكامل في جميع قضايا الفساد المزعومة التي تربط هانتر بايدن والرئيس وغيرهم من الأفراد المتورطين، بما في ذلك مسؤولي المخابرات الذين زعموا أن الكمبيوتر المحمول المثير للجدل الخاص بنجل الرئيس كان عبارة عن معلومات مضللة روسية.



ويرى ألين أن الغرض من قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعفو عن ابنه هانتر لم يكن إطلاق سراح هانتر فحسب، بل أيضا للتغطية على جرائم جو بايدن نفسه، التي قوضت، في رأيه، الثقة في النظام القضائي الأمريكي.



ويشير المحامي إلى أن هانتر بايدن يمثل حلقة وصل رئيسية يمكن أن تلقي الضوء على حالة المؤسسة الأمريكية.



وأعرب ألين عن غضبه، قائلا إن "العفو كان بمثابة إذلال آخر، مما يشير إلى تشوهات خطيرة في النظام، حيث تحصل الشخصية المحورية في الأحداث على عفو، ولا يترك للمواطنين سوى الندم على نظام العدالة المعطل".



أصدر الرئيس جو بايدن عفوا عن ابنه في الأول من ديسمبر، معللا اعتقاده بأن التهم الموجهة إليه غير عادلة.



بدوره، وصف الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأنه إساءة استخدام السلطة وانتهاك لمبادئ العدالة.RT