الإعلان عن التوصل إلى شراكة بين إيتورو وسوق أبوظبي للأوراق المالية لتوسيع فرص الاستثمار في الإمارات

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- Golin MENA) أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة، 9 ديسمبر 2024 - أعلنت إيتورو، منصة التداول والاستثمار، و سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، عن توقيع اتفاقية لإضافة عدد من الأسهم المدرجة في السوق إلى منصة إيتورو.
وبدءاً من العام المقبل 2025، سيكون بمقدور مستخدمي إيتورو الاستثمار في عدد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة والعقارات والخدمات المصرفية والتمويل والتكنولوجيا والرعاية الصحية، الأمر الذي يعدّ فرصة لهم لتنويع محافظهم بشكل أكبر مع سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يعد أحد أسرع الأسواق المالية نموًا في العالم ويصنف ضمن أفضل 20 سوق مالي على مستوى العالم من ناحية القيمة السوقية. ومنذ عام 2021، حقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية العام نموًا ملحوظًا بنسبة 75%، مما جعله من بين أكبر أربع أسواق مالية على مستوى العالم من حيث أداء السوق.
وقال يوني آسيا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إيتورو: "يسعدنا الإعلان عن التوصل إلى شراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يتيح لمستخدمي إيتورو تداول الأسهم المدرجة في السوق. ومنذ تأسيسنا في العام 2007، عملنا على بناء وتطوير عروض استثمارية عالمية متعددة الأصول، ونقدم اليوم لمستخدمينا من 75 دولة إمكانية التداول في الأسهم من أكثر من 20 بورصة."
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بربط المستثمرين العالميين بالفرص المتاحة في واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة. وستوفر شراكتنا مع ايتورو وصولاً سلسًا إلى الشركات الرائدة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر القطاعات الرئيسية لأكثر من 38 مليون مستخدم مسجل في ايتورو ، مما يعزز سيولة السوق ويعزز مكانة أبوظبي كوجهة رئيسية للاستثمار الدولي."
من جهته، قال جورج نداف، المدير الإداري لتطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منصة إيتورو: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع أبوظبي المالي. ويتزامن هذا الإعلان مع الذكرى السنوية الأولى لشركة إيتورو كوسيط مرخص يخدم احتياجات المستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة. وتشير بياناتنا إلى أن 42% فقط من المستثمرين الأفراد في الإمارات يتعاملون مع الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومع ذلك، يسود شعور قوي بالتفاؤل، مع توقع باحتمالية 80٪ نمو السوق في غضون العام المقبل. ويتيح هذا التعاون لمستخدمينا المحليين والعالميين الاستفادة من مسار النمو في المنطقة، كما يتماشى مع التزامنا بدعم الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة".
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