ما بعد تحدي 30 × 30: كيف نستمر في رحلة اللياقة البدنية للحفاظ على نشاطنا وصحتنا؟

(MENAFN
- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 09 ديسمبر 2024: اختتم تحدي دبي للياقة فعالياته، حيث تمكن العديد من سكان المدينة وزوارها من الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً لمدة 30 يوماً. واستمتع الجميع بفوائد هذا التحدي، مثل تحسين اللياقة البدنية وزيادة التركيز وجودة النوم. لكن ماذا بعد؟ بالنسبة للكثيرين، يشكل تحدي دبي للياقة فرصة للبدء في رحلة جديدة نحو أسلوب حياة أكثر نشاطاً. ومع انتهاء التحدي، تبرز الحاجة إلى الحفاظ على الحماس والدوافع للاستمرار. فيما يلي بعض النصائح لمواصلة رحلة تعزيز الصحة واللياقة بعد التحدي.
الانضمام إلى مجموعة مناسبة للياقة البدنية
تعد الروح الجماعية والترابط من أهم القيم التي يحفزها تحدي دبي للياقة. فخلال 30 يوماً، ساهمت القرى المخصصة للياقة البدنية و25 مركزاً مجتمعياً في أنحاء المدينة في تشجيع المشاركين على التواصل مع الآخرين في رحلة تعزيز الصحة، ودعوة الأصدقاء والعائلة والزملاء ليكونوا جزءاً منها. وتشير البيانات إلى أن الدعم والتعاون من المقربين يمثلان أكبر حافز للاستمرار في ممارسة الرياضة، ويمكن إعادة أجواء تحدي دبي للياقة من خلال التجمع مع الأشخاص الآخرين الذين يتشاركون نفس الأهداف الصحية، سواء بحضور حصص تدريبية جديدة أو التنزه مشياً على الأقدام على الشاطئ. كما يمكن الانضمام إلى مجموعة جديدة للياقة البدنية، يمكن الاستفادة من قسم "دليلك للتحدي" على الموقع الإلكتروني لتحدي دبي للياقة، الذي يوفر دليلاً مجانياً لمراكز اللياقة البدنية، ويظل متاحاً بعد انتهاء التحدي لدعم أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.
التركيز على الشعور بالسعادة
تُعد الحركة وسيلة للاهتمام بالذات والشعور بالسعادة، وليست مجرد روتين إجباري. يمكن تحسين التجربة من خلال اختيار أنشطة تناسب الاهتمامات، مثل الجري، أو اليوغا الهادئة، أو المشي الصباحي في أرجاء الحي مع الاستماع إلى بودكاست أو كتاب صوتي. كلما زاد الاستمتاع بالتمارين، أصبح من السهل جعلها جزءاً من أسلوب الحياة.
النشاط يعزز الصحة النفسية
من السهل التركيز على الفوائد الجسدية لممارسة التمارين يومياً، مثل زيادة مسافة الجري أو تحقيق إنجاز شخصي جديد في الصالة الرياضية. ولكن الفوائد العقلية والنفسية تشكل جزءاً أساسيا من أهمية ممارسة النشاط اليومي، ولا تقتصر الفوائد على "الإندورفينات" التي تعزز الشعور بالسعادة فقط. وفيما يلي بعض البيانات المتعلقة بالفوائد النفسية للتمارين الرياضية وفقاً لتحدي دبي للياقة:
● شعر واحد من كل ستة أشخاص بما يمثل 15%) بتحسن في الصحة النفسية.
● حقق واحد من كل ستة أشخاص بما يمثل 14% تحسناً في تقدير الذات، وانخفاضاً في مستويات التوتر وتعزيزاً للقدرة على الاسترخاء.
● شعر 83% من الأشخاص بتحسن في أنماط نومهم.
وترتبط التمارين أيضاً بتحسن الوظائف الإدراكية، ومهارات حل المشكلات، والثقة بالنفس، والحضور الذهني، ما يعزز جودة الحياة خارج الصالة الرياضية.
البدء تدريجياً
يتميز تحدي دبي للياقة بإمكانية تحقيق هدفه بسهولة، حيث لا تتعدى الثلاثون دقيقة سوى 2% من اليوم! ومع ذلك، فإن الفوائد التي يحققها هذا النشاط لا تعد ولا تحصى. عندما نضع أهدافاً كبيرة جداً، قد يصيبنا الملل أو الإرهاق سريعاً، مما يسبب الإحباط والاستسلام. لذا، يُفضل وضع أهداف صغيرة وقابلة للتحقيق، مثل ممارسة النشاط لمدة 30 دقيقة ثلاث مرات أسبوعياً أو حتى 15 دقيقة كل صباح، مع التأكيد على أن الشخص قادر على تحقيق هذه الأهداف وزيادتها تدريجياً. مع مرور الوقت، سيلاحظ تحسناً في لياقته البدنية، ويصبح النشاط اليومي عادة صحية وجزءاً طبيعياً من روتينه اليومي. وإذا فات يوم أو تمرين، فلا داعي للوم النفس، بل يجب التركيز على العودة إلى المسار الصحيح بكل حماسة.
تحديد مواعيد للرياضة
من المهم تحديد وقت ثابت لممارسة الرياضة، تماماً كما يتم تخطيط باقي الأنشطة اليومية. يمكن للشخص التفكير في جدول التمارين الذي كان يلتزم به خلال تحدي دبي للياقة، وما كان يستمتع به في ذلك الوقت. هل كان يفضل الجري عند شروق الشمس عندما تكون المدينة هادئة؟ أم يفضل جلسة تمارين في صالة الألعاب الرياضية بعد العمل لتخفيف التوتر؟ ربما كان يفضل المشي أثناء استراحة الغداء؟ لا توجد قاعدة ثابتة تنص على ضرورة ممارسة الرياضة أول شيء في الصباح، بل الأهم هو إيجاد الوقت الذي يناسب الشخص ويتماشى مع أسلوب حياته.
التذكير المستمر "بالأسباب والدوافع"
عندما يفقد الشخص الحافز لمواصلة ممارسة الرياضة، يمكنه أن يتذكر الأسباب التي دفعته للمشاركة في تحدي دبي للياقة في البداية، مثل الرغبة في تخفيف التوتر، تحسين شكل الجسم، أو ممارسة الأنشطة مع الآخرين. يمكن الاستفادة من هذه الدوافع طوال العام، بغض النظر عن التقدم الذي تم تحقيقه في الرحلة نحو حياة أكثر صحة ونشاطاً. الهدف المشترك بيننا جميعاً هو جعل مدينة دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، والعمل معاً من أجل بناء مستقبل أكثر لياقة وصحة.
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