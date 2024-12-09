جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، برقية تهنئة من سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بمناسبة فوز فريق ماكلارين ببطولة العالم للفورمولا وان للصانعين لأول مرة منذ 26 عامًا، والمركز الأول في جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا وان ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان.
رفع سموه أسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات إلى مقام جلالته السامي بهذه المناسبة، مشيرًا إلى ان هذا الإنجاز يؤكد ما وصل إليه الفريق من مستويات متميزة وقدرة كبيرة تؤهله وتمكنه من مواصلة ما يحققه من نجاحات وإنجازات، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها المملكة.
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