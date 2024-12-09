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جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة

12/9/2024 3:22:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بمناسبة فوز فريق ماكلارين ببطولة العالم للفورمولا وان للصانعين لأول مرة منذ 26 عامًا، والمركز الأول في جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا وان ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان.
رفع سموه أسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات إلى مقام جلالته السامي بهذه المناسبة، مشيرًا إلى ان هذا الإنجاز يؤكد ما وصل إليه الفريق من مستويات متميزة وقدرة كبيرة تؤهله وتمكنه من مواصلة ما يحققه من نجاحات وإنجازات، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها المملكة.

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