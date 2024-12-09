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5 إصابات بحوادث على طرق خارجية

12/9/2024 3:11:45 AM
(MENAFN- Amman Net) قال الملازم أول أنس الخالدي من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث دهس في منطقة ام رصاص باتجاه الجنوب، نتج عنه إصابة واحدة بالغة تم إسعافه إلى مستشفى النديم، ومتابعة باقي الاجراءات مع المركز الأمني المختص.
وأضاف خلال مداخلته على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل ايضا مع حادث تصادم على طريق وادي عربة بين مركبتين، نتج عنه إصابة متوسطة تم إسعافه إلى مستشفى غور الصافي، إضافة إلى إعاقة للحركة المرورية على الطريق العام.
كذلك تم التعامل مع سقوط حمولة أكياس أعلاف من تريلا على الطريق الخلفي باتجاه عمان، تسبب بإعاقة المسرب لحين رفع العوائق.هذا، وضبطت محطة الابيض على الطريق الصحراوي سرعة متوهرة وصلت إلى 195.
بدوره، قال رئيس قسم سير عجلون الرائد راتب الغراغير إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث بين مركبتين على طريق راسون اشتفينا، نتج عنه إصابة بليغة ، بسبب اتخاذ مسرب خاطئ.
أيضا تم التعامل مع حادث على طريق ساكب- جرش، نتج عنه إصابتين حسنة.
من جانبه قال الملازم أول محمد الدروبي من إدارة السير، إن المفارز في جنوب عمان تعامت صباح اليوم تحديدا في تمام السابعة على طريق المطار مع اشتعال مركبة، تم السيطرة عليه من قبل المواطنين عبر الطفيات المتوفرة معهم، وحال دون اشتعال المركبة بشكل كامل أو تسجيل أضرار كبيرة.

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