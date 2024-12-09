5 إصابات بحوادث على طرق خارجية

(MENAFN
- Amman Net) قال الملازم أول أنس الخالدي من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث دهس في منطقة ام رصاص باتجاه الجنوب، نتج عنه إصابة واحدة بالغة تم إسعافه إلى مستشفى
النديم، ومتابعة باقي الاجراءات مع المركز الأمني المختص.
وأضاف خلال مداخلته على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل ايضا مع حادث تصادم على طريق وادي عربة بين مركبتين، نتج عنه إصابة متوسطة تم إسعافه إلى مستشفى غور الصافي، إضافة إلى إعاقة للحركة المرورية على الطريق العام.
كذلك تم التعامل مع سقوط حمولة أكياس أعلاف من تريلا على الطريق الخلفي باتجاه عمان، تسبب بإعاقة المسرب لحين رفع العوائق.هذا، وضبطت محطة الابيض على الطريق الصحراوي سرعة متوهرة وصلت إلى 195.
بدوره، قال رئيس قسم سير عجلون الرائد راتب الغراغير إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث بين مركبتين على طريق راسون اشتفينا، نتج عنه إصابة بليغة ، بسبب اتخاذ مسرب خاطئ.
أيضا تم التعامل مع حادث على طريق ساكب- جرش، نتج عنه إصابتين حسنة.
من جانبه قال الملازم أول محمد الدروبي من إدارة السير، إن المفارز في جنوب عمان تعامت صباح اليوم تحديدا في تمام السابعة على طريق المطار مع اشتعال مركبة، تم السيطرة عليه من قبل المواطنين عبر الطفيات المتوفرة معهم، وحال دون اشتعال المركبة بشكل كامل أو تسجيل أضرار كبيرة.
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