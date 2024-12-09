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قوات خاصة إسرائيلية تختطف شابا من مخيم الدهيشة

12/9/2024 3:11:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اختطفت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، اليوم الإثنين، شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات خاصة تسللت إلى المخيم واعتقلت الشاب عدي أبو يابس.

يتبع...

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