قوات خاصة إسرائيلية تختطف شابا من مخيم الدهيشة

قوات خاصة إسرائيلية تختطف شابا من مخيم الدهيشة
التاريخ
12/9/2024 3:11:26 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- اختطفت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، اليوم الإثنين، شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات خاصة تسللت إلى المخيم واعتقلت الشاب عدي أبو يابس.
يتبع...
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